Позиция на ръководството на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“

Във връзка с направени от представители на ПП „Възраждане“ внушения и неистини относно Паметника на свободата на връх Шипка от Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ предоставят следната информация:

В проведената през 2025 година обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта за реставрация и консервация на Паметника на свободата на връх Шипка участваха шестима кандидати, като нито един от тях не е обжалвал избора на изпълнител.

Самата документация на обществената поръчка е предварително проверена и одобрена за публикуване от Агенцията по обществени поръчки. В хода на провеждането на поръчката, както и след нейното финализиране, в резултат отново на политически сигнали, процесът по избор на изпълнител бе проверяван от Прокуратурата на Република България и Агенцията за държавна финансова инспекция, като нито един от контролните органи не е констатирал нарушения.

В заключение – има теми, които изискват уважение и разбиране, а не политически дивиденти. Паметникът на свободата е точно такава тема.