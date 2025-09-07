неделя, септември 7, 2025
Поздравление от министър Пешев по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк

Уважаеми г-н Цветков,

Днес е исторически ден за българския тенис!

Приемете поздравленията ми по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк.

Адмирирам усилията на Българската федерация по тенис, на треньорите и родителите на Иван Иванов и Александър Василев, които полагат за достойното им представяне.

България се гордее с вас, момчета! Вие носите истинска радост за всички нас и победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора как с всеотдайност се покоряват спортни върхове.

С уважение,

ИВАН ПЕШЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

