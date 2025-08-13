Повече от 40 издателства и над 30 срещи с автори стават част от тазгодишното издание „С книга на плажа“

Фестивалът за четящи – „С книга на плажа“, ще посрещне своите посетители в дните от 13 до 17 август.

В часовете от 10:00 до 20:00 часа в търговски шатри на алеите около Експо център „Флора“ ще бъдат подредени книгите на повече от 40 български издателства.

В програмата на събитието са включени срещи с автори, премиери на най-новите книги, четене на поезия и проза, музикално-поетични спектакли, представяния на детска литература и още редица изненади.

Подробно описание на всички предстоящо в дните от 13 до 17 август следете във фейсбук събитието: Фестивал „С книга на плажа“.

Запознайте се с пълната програма и изберете своето събитие:

13.08 /сряда/

10:30 часа – Представяне на Енциклопедията „Черно море“ – издателство „Мармот“

Открита сцена до Експо център Флора

11:30 часа – Четене за деца от издателство „Ясна книга“ и представяне на книжката „Чудовище в минута и половина“ на издателство „Меченосец“

Открита сцена до Експо център Флора



16:00 часа – Представяне на романа „Нощни очи“ и среща с автора Джак Ланс – ИК „Унискорп“

Открита сцена до Експо център Флора



17:00 часа – Даниела Найберг – представяне на книгата и „Под бомбетата на дърветата“, ИК „Знаци“ /редактор Катерина Стойкова, корица – Иво Рафаилов/. С участието на Ивайло Нинчев – музикант

Открита сцена до Експо център Флора



17:30 часа – Вечер на поезията с песните на Пейо Пантелеев, книги „Девет бала любов“ и Басните на Пейо Пантелеев, по повод 80 години от раждането на поета – ИК „Новата цивилизация“

Зала 2 на Експо център Флора

18:00 часа – Представяне на романа „Лято в Бурландия“ и среща с автора Момчил Миланов – издателство ICU / АЙ СИ Ю

Открита сцена до Експо център Флора



19:00 часа – Поетични строфи – представяне на новата книга на Диана Саватева „Трилистна детелина“, ИК „Знаци“ – с участието на Аксиния Михайлова, редактор

Сцена във вътрешния двор на Експо център Флора



14.08 /четвъртък/

10:30 часа – Детски празник „За дърветата, цветята и буквите “ с поетесата д-р Джина Дундова-Панчева и нейните поетични букварчета. – ИК „Знаци“

Открита сцена до Експо център Флора



11:30 часа – „Мери и лепреконът“ – Писателката Елена Стойчева представя новата си книга за деца – ИК „Знаци“

Открита сцена до Експо център Флора



17:00 часа – Представяне на сборник разкази „Синия щит“, автор Галина Чолакова – издателство Академия „Знание“

Открита сцена до Експо център Флора



17:30 часа – Представяне на книгата с разкази „Вик за прошка“ и среща с автора й – Богиня Матеева

Зала 2 на Експо център Флора



18:00 часа – Лора Стаматис – преводач, представя книгата „Митичните легендарни героини“, ИК „Знаци“ – Франсоаз Рахмюл – автор/ Франсоа Рока – илюстратор, с участието на Гръцката общност

Открита сцена до Експо център Флора



19:00 часа – Представяне на книгата „Гигантите в джаза“ и среща с автора – проф. Стоян Атанасов и редактор проф. Коста Костов – издателство „Български бестселър“



15.08 /петък/

10:30 часа – Представяне на книга 5 „Годишното състезание“ от поредицата „Градът на скейтбордовете“ – издателство „ Еко Кидс“

Открита сцена до Експо център Флора



11:00 часа – Игрови кът с приключенски задачи за деца, образователни загадки и игри, свързани с българската история, томбола с награди – издателство „ЧудоЗнайко“

На щанда на издателството



11:30 часа – Представяне на книгата „Атлас на вълните“. Книга за магията на водата, гмуркане в далечното и загадъчно битие на моретата и океаните. – издателство „TIMELINES“ / Таймлайнс

Открита сцена до Експо център Флора



16:00 часа – „Истории между страниците“ – с участието на Гергана Стоянова, изпълнителния дир. на ЦРЧР, литературно четене с Ваньо Вълчев – „Думи, които остават“.

Открита сцена до Експо център Флора



17:00 часа – Преводачът, писател и редактор Красимир Проданов представя „Да бъдем заедно с постиженията на европейската литература“ – представяне на актуални хитови заглавия от Чехия, Австрия, Финландия, Албания и други страни – ИК „Персей“

Открита сцена до Експо център Флора



17:30 часа – Среща с Никола Райков, създател на Приказки-игри.

Щанда на издателството



18:00 часа – Лятна премиера на новата книга с разкази на Стефан Минчев „Българска работа. Съгласуване на времената“ /ИК „Знаци“/ – представя Аксиния Михайлова, редактор

Открита сцена до Експо център Флора



19:00 часа – Представяне на книгата „Тезеят в своя лабиринт“ от Красимир Димовски – ИК „Хермес“

Открита сцена до Експо център Флора



16.08 /събота/

10:30 часа – Представяне на „Приключения от Лаченото царство“, среща с автора Йоана Мирчева и „Морските истории на Точица“ на Ралица Найденова – издателство „Пощенска кутия за приказки“

Открита сцена до Експо център Флора



11:00 часа – Творческа работилница за деца от първи до трети клас за сглобяване на книга – Ателие „Цвят“

Щанда на издателството



11:30 часа – Премиера на новата книга с поезия „Вода през пръстите“ от Иван Сухиванов – Издателство „Жанет 45“

Открита сцена до Експо център Флора



17:00 часа – Беседа с проф. д-р Васил Хаджиилиев. Събитие, посветено на проф. д-р Асен Златаров, по случай 140 години от неговото раждане и книгата му „ВЪ СТРАНАТА НА СЪВЕТИТЪ“ – ИК „Новата цивилизация“

Открита сцена до Експо център Флора



18:00 часа – Представяне на романа „Родиния“ и среща с автора Николай Терзийски – издателство „Жанет 45“

Открита сцена до Експо център Флора



19:00 часа – Среща с Юлияна Дончева и представяне на новата и книга „Лавината“ – издателство „Книгомания“

Открита сцена до Експо център Флора



17.08 /неделя/

10:30 часа – Представяне на детската книга „Ива, която говори с животните: Ваканция“, издателство „Полис“

Открита сцена до Експо център Флора



11:30 часа – Представяне на поредицата „Приключенията на Сърцатко“ – издателство „FUNGEDU“ / Фънджеду

Открита сцена до Експо център Флора



17:00 часа – Среща с Мартин Кръстев и представяне на книгата му с поезия „Безопасни игли и чуждо одобрение“ – издателство „Жанет 45“

Открита сцена до Експо център Флора



18:00 часа – Представяне на книгата „Пазителите“ – Стан от автора Венцислава Великова – издателство „Трейшън Прес“

Открита сцена до Експо център Флора

