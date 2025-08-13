сряда, август 13, 2025
Последни:
България

Повече от 40 издателства и над 30 срещи с автори стават част от тазгодишното издание „С книга на плажа“

Редактор

Фестивалът за четящи – „С книга на плажа“, ще посрещне своите посетители в дните от 13 до 17 август.

В часовете от 10:00 до 20:00 часа в търговски шатри на алеите около Експо център „Флора“ ще бъдат подредени книгите на повече от 40 български издателства. 

В програмата на събитието са включени срещи с автори, премиери на най-новите книги, четене на поезия и проза, музикално-поетични спектакли, представяния на детска литература и още редица изненади.  

Подробно описание на всички предстоящо в дните от 13 до 17 август следете във фейсбук събитието: Фестивал „С книга на плажа“.

Запознайте се с пълната програма и изберете своето събитие: 

13.08 /сряда/ 
10:30 часа – Представяне на Енциклопедията „Черно море“ – издателство „Мармот“
Открита сцена до Експо център Флора 

11:30 часа – Четене за деца от издателство „Ясна книга“ и представяне на книжката „Чудовище в минута и половина“ на издателство „Меченосец“
Открита сцена до Експо център Флора 

16:00 часа – Представяне на романа „Нощни очи“ и среща с автора Джак Ланс – ИК „Унискорп“
Открита сцена до Експо център Флора 

17:00 часа – Даниела Найберг – представяне на книгата и „Под бомбетата на дърветата“, ИК „Знаци“ /редактор Катерина Стойкова, корица – Иво Рафаилов/. С участието на Ивайло Нинчев – музикант
Открита сцена до Експо център Флора 

17:30 часа – Вечер на поезията с песните на Пейо Пантелеев, книги „Девет бала любов“ и Басните на Пейо Пантелеев, по повод 80 години от раждането на поета – ИК „Новата цивилизация“
Зала 2 на Експо център Флора 

18:00 часа – Представяне на романа „Лято в Бурландия“ и среща с автора Момчил Миланов – издателство ICU / АЙ СИ Ю
Открита сцена до Експо център Флора 

19:00 часа –  Поетични строфи – представяне на новата книга на Диана Саватева „Трилистна детелина“, ИК „Знаци“ – с участието на Аксиния Михайлова, редактор
Сцена във вътрешния двор на Експо център Флора 

14.08 /четвъртък/ 
10:30 часа – Детски празник „За дърветата, цветята и буквите “ с поетесата д-р Джина Дундова-Панчева и нейните поетични букварчета. – ИК „Знаци“
Открита сцена до Експо център Флора 

11:30 часа – „Мери и лепреконът“ – Писателката Елена Стойчева представя новата си книга за деца –  ИК „Знаци“  
Открита сцена до Експо център Флора 

17:00 часа – Представяне на сборник разкази „Синия щит“, автор Галина Чолакова – издателство Академия „Знание“
Открита сцена до Експо център Флора 

17:30 часа – Представяне на книгата с разкази „Вик за прошка“ и среща с автора й – Богиня Матеева
Зала 2 на Експо център Флора 
 
18:00 часа – Лора Стаматис – преводач, представя книгата „Митичните легендарни героини“, ИК „Знаци“ –  Франсоаз Рахмюл – автор/ Франсоа Рока – илюстратор, с участието на Гръцката общност
Открита сцена до Експо център Флора 

19:00 часа – Представяне на книгата „Гигантите в джаза“ и среща с автора – проф. Стоян Атанасов и редактор проф. Коста Костов – издателство „Български бестселър“ 

15.08 /петък/ 
10:30 часа – Представяне на книга 5 „Годишното състезание“ от поредицата „Градът на скейтбордовете“ – издателство „ Еко Кидс“
Открита сцена до Експо център Флора 

11:00 часа – Игрови кът с приключенски задачи за деца, образователни загадки и игри, свързани с българската история, томбола с награди – издателство „ЧудоЗнайко“
На щанда на издателството 

11:30 часа – Представяне на книгата „Атлас на вълните“. Книга за магията на водата, гмуркане в далечното и загадъчно битие на моретата и океаните. – издателство „TIMELINES“ / Таймлайнс
Открита сцена до Експо център Флора 

16:00 часа – „Истории между страниците“ – с участието на Гергана Стоянова, изпълнителния дир. на ЦРЧР, литературно четене с Ваньо Вълчев – „Думи, които остават“.
Открита сцена до Експо център Флора 

17:00 часа – Преводачът, писател и редактор Красимир Проданов представя „Да бъдем заедно с постиженията на европейската литература“ – представяне на актуални хитови заглавия от Чехия, Австрия, Финландия, Албания и други страни – ИК „Персей“
Открита сцена до Експо център Флора 
 
17:30 часа – Среща с Никола Райков, създател на Приказки-игри.
Щанда на издателството 

18:00 часа – Лятна премиера на новата книга с разкази на Стефан Минчев „Българска работа. Съгласуване на времената“ /ИК „Знаци“/ – представя Аксиния Михайлова, редактор
Открита сцена до Експо център Флора 

19:00 часа – Представяне на книгата „Тезеят в своя лабиринт“ от Красимир Димовски – ИК „Хермес“
Открита сцена до Експо център Флора 

16.08 /събота/ 
10:30 часа – Представяне на „Приключения от Лаченото царство“, среща с автора Йоана Мирчева и „Морските истории на Точица“ на Ралица Найденова – издателство „Пощенска кутия за приказки“
Открита сцена до Експо център Флора 

11:00 часа – Творческа работилница за деца от първи до трети клас за сглобяване на книга – Ателие „Цвят“
Щанда на издателството 

11:30 часа – Премиера на новата  книга с поезия „Вода през пръстите“ от Иван Сухиванов – Издателство „Жанет 45“
Открита сцена до Експо център Флора 

17:00 часа – Беседа с проф. д-р Васил Хаджиилиев. Събитие, посветено на проф. д-р Асен Златаров, по случай 140 години от неговото раждане и книгата му  „ВЪ СТРАНАТА НА СЪВЕТИТЪ“ – ИК „Новата цивилизация“
Открита сцена до Експо център Флора 

18:00 часа – Представяне на романа „Родиния“ и среща с автора Николай Терзийски – издателство „Жанет 45“
Открита сцена до Експо център Флора 

19:00 часа – Среща с Юлияна Дончева и представяне на новата и книга „Лавината“ – издателство „Книгомания“
Открита сцена до Експо център Флора
 

17.08 /неделя/ 
10:30 часа – Представяне на детската книга „Ива, която говори с животните: Ваканция“, издателство „Полис“
Открита сцена до Експо център Флора 

11:30 часа – Представяне на поредицата „Приключенията на Сърцатко“ – издателство „FUNGEDU“ / Фънджеду
Открита сцена до Експо център Флора

17:00 часа – Среща с Мартин Кръстев и представяне на книгата му с поезия  „Безопасни игли и чуждо одобрение“ – издателство „Жанет 45“
Открита сцена до Експо център Флора 

18:00 часа – Представяне на книгата „Пазителите“ – Стан от автора Венцислава Великова – издателство „Трейшън Прес“
Открита сцена до Експо център Флора 

Интересно от мрежата

Вижте още

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров посети Областна администрация Стара Загора за работна среща с областния управител д-р Неделчо Маринов

Редактор

Министър Дилов връчи националното знаме на българския отбор, който ще представи страната ни във 2-рото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект

Редактор

Зам.-министър Младенов: ММС работи за нуждите на младите хора

Редактор

Pin It on Pinterest