Повече от 20 научни доклада ще се представят на конференцията по повод 80 години от създаването на ООН

Научни доклади на водещи учени, политици и обществени дейци от България и чужбина ще бъдат представени на научната конференция, посветена на 80-та годишнина от създаването на ООН. Тя се организира от Института за държавата и правото при Българската академия на науките.

В първия панел директорът на Института за държавата и правото проф. Ирена Илиева ще коментира предизвикателствата пред ООН през призмата на общите разисквания на 80-та сесия на Общото събрание, проведено през септември т.г. След това проф. Емил Константинов ще обърне внимание върху съвременното значение на основните принципи намеждународното право от Устава на ООН, а доц. Ана Джумалиева ще направи ретроспекция на организацията през годините, съпътствани от кризи и надежди. В своя доклад доц. Катерина Йочева от НБУ ще представи „(Не)осъществените цели на Организацията на обединените нации или защо е необходима реформа в Устава?“, а гл. ас. Георги Бакьов ще коментира международноправните аспекти на инициативата ООН-80 в контекста на реформата на Организацията.

Вторият панел на форума ще е с фокус върху правата на човека и международното хуманитарно право. Негов модераторще е проф. д-р Ирена Илиева. В него първият доклад ще е на проф. Даниела-Анка Детешеану от Румъния, а след нея доц.Паунита Петрова ще запознае колегите си с ролята и значението на ООН за развитие на международноправната защита на социалните права. Проф. Надежда Йонкова ще представи своето научно проучване за приноса на Организацията за реализиране на правото на информация. След това преподавателят от ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. Гергана Гозанска ще запознае колегите си с правото на образование в международните актове, приети от ООН и неговия български превод.

Акцент на третия панел ще е устойчивото развитие и global governance на ООН, а негов модератор – доц. П. Петрова. Първият доклад ще е „Интегриране на целите за устойчиво развитие в процеса на вземане на решения относно публичните политики и законодателството“ на доц. Тони Димов, а докторантът Здравко Енев към ИДП ще обърне внимание върху ООН като платформа за soft law и саморегулация намногонационалните групи от предприятия. По-късно гл. ас. д-р Боян Жеков от Военна академия „Г. С. Раковски“ ще запознае колегите си с Организацията и анголския въпрос в началото на 60-те години на XX в., а доц. Атанас Владиков от ПУ „Паисий Хилендарски ще коментира наследството от публично-частно партньорство в Япония и моделът за опазване на културното наследство на ЮНЕСКО в България и по света.

По време на четвъртия панел на конференцията ще бъде дискутирано международното наказателно право. Свои доклади ще представят гл. ас. Огнян Велев и д-р Весела Терзиева, чиито фокус ще са наказателното правораздаване и приносът на Съвета за сигурност към ООН за развитие на международното наказателно право. След това са предвидени дискусии.

Конференцията ще се проведе на български и английски език, като ще бъде в хибриден формат. В нея могат да участват учени както на място в БАН, така и с онлайн достъп.

Форумът по повод 80-та годишнина от създаването на ОООНще се проведе на 23.10.2025 г. (четвъртък) в големия салон на БАН „Проф. Марин Дринов“ – София.

Повече подробности за форума може да откриете на сайта на Института за държавата и правото: www.ipn-bg.org.

Институтът за държавата и правото е създаден преди 78 години и е единствената научна организация в БАН, която извършва фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на правото. Неговата мисия е свързана с усъвършенстване на националното законодателство, подпомагане дейността на правоприлагащите и правозащитните органи, предоставяне на подходяща база от изследвания и експертни знания, които да се ползват в обучението на бъдещите юристи, както и с повишаване на правната култура на гражданите. Директор на ИДП е проф. д-р Ирена Илиева, която е преподавател в Юридическия факултет на ПУ „П. Хилендарски” и в СУ „Св. Климент Охридски”. Тя е гост-преподавател в Университета в Залцбург, в Навара и в Болоня по програмата „Еразъм” и „Еразъм плюс“. През 2017 г. е първият български гост-професор по правни науки в Университета Париж 2 „Пантеон Аса“, през 2019 г. – в Пекинския университет за чуждестранни изследвания. Специализирала е междукултурен мениджмънт в Япония и е член на Асоциацията по международно право в Лондон, както и заместник-председател на Българската асоциация по международно право. Автор е на 6 книги, 17 студии, повече от 50 статии и 4 учебника.

