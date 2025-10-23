Пощенска марка се посвещава на 75 години от създаването на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в УНСС

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Любен Нанов, заедно със заместник-министъра на енергетиката Георги Самандов, заместник-ректора на Университета за национално и световно стопанство доц. Мария Воденичарова и ръководителя на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ проф. Христина Николова, валидираха пощенска марка по повод 75 години от създаването на специалността.

„Катедрата е подготвила близо 4000 млади и амбициозни хора, които днес ръководят компании и организации в сектора“, каза по време на церемонията заместник-министър Нанов. По думите му университет, който подготвя специалисти за транспортния сектор, има решаваща роля в развитието на устойчивата и ефективна мобилност. Транспортните системи стават все по-интелигентни и сложни, ние се нуждаем от експерти, които разбират не само от инженерството и логистиката, но и от въздействието върху околната среда и дигитализацията, добави той.

Любен Нанов подчерта, че Министерството на транспорта и съобщенията, както и дружествата от сектора, имат дългогодишно сътрудничество с Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в подготовката на съвместни анализи, свързани политиките за устойчив и интелигентен транспорт.

Темата „Образование“ е част от всяка филателна година в българското маркозидаване, каза още заместник-министърът. Той припомни, че преди 5 г. с пощенска марка бяха отбелязани 100 г. от основаването на УНСС. Специални издания има по случай годишнини от създаването на СУ „Свети Климент Охридски“, Аграрен университет в Пловдив, Висшето Военноморско училище „Н.Й Вапцаров“, Националната музикална академия, Националната художествена академия. „Любопитното е, че предвид обществената значимост на секторите транспорт и енергетика, за първи път в българското маркозидаване, валидираме пощенска марка, посветена на катедра в университет“, добави Любен Нанов. Художник на проекта на най-новото издание е Емилио Бората.

Facebook

Twitter



Shares