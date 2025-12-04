На 3 декември 2025 г., на официална церемония, проведена в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк, новоназначеният постоянен представител на Република България към ООН, посланик Гергана Караджова, връчи акредитивните си писма на Генералния секретар на ООН, г-н Антониу Гутериш.

По време на последвалата среща посланик Караджова потвърди силната подкрепа на България за ООН и за ролята на мултилатерализма като път към мир, отстояване на правата на човека и устойчиво развитие. Посланик Караджова подчерта символичния характер на годината, в която България отбелязва 70-годишнината от членството си в ООН, а Организацията – своята 80-та годишнина, като посочи, че е от първостепенно значение да се осигури успех на процеса на ревитализация на ООН, включително с помощта на инициативата UN80. Тя увери Генералния секретар в продължаващата ангажираност на страната ни с ООН, вкл. в контекста на процеса за засилване на капацитета на ООН да бъде фактор за положителна промяна в света. Също така, потвърди приоритета на България за отстояване на правата на човека, включително овластяването на жените и правата на децата. Посланик Караджова също така подчерта конструктивната роля на България в насърчаването на мира и сигурността както в рамките на ООН, така и в регионален и европейски контекст.

Генералният секретар Гутериш приветства посланик Караджова на новата ѝ позиция и изрази подкрепата си за продължаващото активно участие на България в различни процеси и в дейността на органи на ООН, включително в процеса на реформа – UN80. Генералният секретар сподели положителната си оценка за ролята на България в контекста на руската военна агресия срещу Украйна и увери, че България може да разчита на подкрепата на ООН в отстояването на нашите общи ценности както в световен мащаб, така и в региона.

