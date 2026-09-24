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Полша може да предостави резервни части за българските МиГ-29

Недялко Тенев

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обсъди с полския си колега Цезари Томчик поддръжката на изтребителите, F-16 и сътрудничеството в отбраната

Полша може да предостави на България резервни части за самолетите МиГ-29. Възможността беше сред основните теми на срещата между министъра на отбраната Димитър Стоянов и заместник-министъра на националната отбрана на Полша Цезари Томчик.

Двустранните разговори се проведоха в рамките на официалното посещение на министър-председателя Румен Радев в Полша.

Министър Стоянов благодари на полската страна за оказаното съдействие и готовността за намиране на практическо решение на предизвикателствата пред българската военна авиация.

„За нас е важно да запазим необходимите способности до пълното изграждане на новата ни изтребителна авиация. Всяка възможност за поддържане на летателната годност на МиГ-29 има пряко значение за охраната на въздушното ни пространство“, заяви Стоянов.

България вече е предоставила списък с необходимите резервни части, а по време на срещата са били обсъдени възможностите на Полша за осигуряването им.

България ще използва полския опит със SAFE и F-16

Друг акцент в разговорите беше европейският инструмент SAFE. Според министър Стоянов Полша вече разполага с практически опит, който може да бъде полезен за България при развитието на отбранителните способности.

Двете страни обсъдиха и възможностите за обмен на експертен опит при придобиването и експлоатацията на самолетите F-16. Българската страна предложи организирането на работни срещи между експерти от двете държави за запознаване с полския опит при решаването на практически въпроси, свързани с изтребителите.

Разговорите засегнаха и развитието на военнотехническото сътрудничество и възможностите за конкретни съвместни проекти, включително чрез по-активни контакти между отбранителните индустрии на България и Полша.

Подписаната годишна програма за двустранно сътрудничество за 2026 г. поставя акцент и върху обучението и подготовката на военнослужещи.

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