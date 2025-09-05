Пожар пламна и на територията на резерват „Риломанастирска гора“ в Природен парк „Рилски манастир“.

От вчера са мобилизирани пожарникари, паркова охрана от двата парка – „Рила“ и „Рилски манастир“, горски и общински служители и от Рилската Света обител по локализирането и гасенето на възникнал пожар в района на местността Равна, която е на територията на резервата „Риломанастирска гора“.

Група от 15 пожарникари, водени от представител на Рилската Света обител, по трима служители от Природен парк „Рилски манастир“ и Национален парк „Рила“ и четирима от Община Рила обхождат днес района, за да доизгасят локални огнища.

Към момента огънят е овладян и локализиран от всички страни, като пламъците са обхванали около 300 кв. метра смесена гора и треви.

Предполагаемата причина за възникването на огъня е мълния.

