Подписване на договор за инженерно-консултантски услуги за изграждането на 7 и 8 блок на „АЕЦ Козлодуй“

На 2 декември 2025 г. в Гранитната зала на Министерския съвет „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и консорциумът LEP-BWXT-CNPSA ще сключат споразумение за инженерно-консултантски услуги.

Документът ще бъде подписан в присъствието на министър-председателя на Република България Росен Желязков, министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио Стивън Лече, посланика на Канада в Румъния, България и Република Молдова Канада Н.Пр. Гавин Бакън, временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Н.Пр. Мартин МакДауъл и други представители на сектора и бизнеса.

Консорциумът от водещи международни компании, с преобладаващо канадско участие, ще подпомага българската страна в осъществяването на инвеститорския контрол и проследяването на процесите, свързани с проектирането, закупуването, изграждането и пуска на новите ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, включително и първоначалните инженерни дейности.

Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е ключов фактор за гарантиране на енергийната сигурност на България. Проектът има стратегическо значение както за страната ни, така и за региона на Югоизточна Европа.

