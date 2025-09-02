Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се проведе работно съвещание във връзка с тежкото пътнотранспортно произшествие с автобус на столичния градски транспорт в София

Днес, 02.09.2025 г., под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се проведе работно съвещание във връзка с тежкото пътнотранспортно произшествие в гр. София на 15 август 2025 г., при което автомобил катастрофира в автобус на столичния градски транспорт, в резултат на което един мъж загина, а други четирима души бяха ранени.

В срещата взеха участие градският прокурор на София Емилия Русинова, зам.-градският прокурор и завеждащ отдела за престъпленията по транспорта към Софийска градска прокуратура Вихър Михайлов, както и наблюдаващият досъдебното производство прокурор Виолета Танаицова.

Заместник-градският прокурор Вихър Михайлов предостави пред журналисти резултатите от изготвената експертиза за скоростта, с която се е движил водачът, причинил пътнотранспортното произшествие. Тя е 199 км/ч, което е 4 пъти над максимално разрешеното за този пътен участък в градски условия.

„По делото е изготвена и присъединена и съдебно-медицинска и токсикологическа експертиза. Установено е, че водачът е употребил т.нар. „райски газ“ – азотен диоксид. Експертизата категорично установява, че това вещество повлиява върху моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата около пътнотранспортното произшествие, води и до еуфоричност“, заяви прокурор Михайлов.

В хода на разследването са събрани и свидетелски показания, че Виктор Илиев е шофирал под влияние на „райски газ“ и непосредствено преди катастрофата е употребявал нееднократно, както и че е преминавал на червен сигнал на светофарната уредба.

Пред журналисти Вихър Михайлов съобщи още, че на Виктор Илиев е повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт на едно лице, както и за причиняване на средни телесни повреди на други четири лица, две от които са с по седем телесни повреди. Според последните промени в Наказателния кодекс при умишлено причиняване на смърт на пътя се предвижда наказание от 13 до 20 години „лишаване от свобода“ или доживотен затвор.

В хода на съвещанието и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подчерта необходимостта от ефективно, всеобхватно и професионално разследване на тежкия пътен инцидент с оглед внасянето в кратки срокове на обвинителен акт, което да даде ясен знак на обществото, че подобни престъпления са нетърпими и абсолютно недопустими.

Facebook

Twitter



Shares