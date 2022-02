Пламен Димитров: Петков и Василев са „пилотите в самолета“ – да се разберат кой е главния

Пламен Димитров, президент на КНСБ, в „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 19-ти февруари 2022 г., заяви позиции по следните теми:

Подаръкът.

Водещата подари на госта си тениска с надпис Harvard с думите: „Препоръчвам Ви на следващите преговори с кабинета да отидете с тази тениска, да видим какво въздействие ще произведе!“. Пламен Димитров отговори: „Не съм сигурен, че ще има кой знае какво влияние!“.

„Облечете си тениската и отидете на протеста на пожарникарите и служителите на МВР, да видим какво ще стане!“, обърна се към Димитров водещата. Той отвърна: „Няма да е нито първия, нито последния протест, на който съм ходил! Мисля, че ще има и други!“.

Бюджет 2022.

„Какво се случва, г-н президент на КНСБ, ето сега вие подкрепяте протеста на пожарникарите и полицаите за това, че те искат 20% увеличение на бюджета, а това не се случва, има даже съкращения?“, попита Беновска. Пламен Димитров отговори, че вече 2 месеца се водят преговори за бюджетна рамка, която да адресира основните очаквания и проблеми на хората, които работят. Накрая обаче се вижда, че няма увеличение на заплатите в бюджета, който вече върви към финализация. Става дума за около 500 000 души, чиито доходи зависят от държавния бюджет и това не са само представители на администрацията, а и музеи, галерии, учители, служители на МВР и т.н. „Така че съвсем естествено е те да започнат един по един, група след група да се бунтуват. Имаше протест, който не стигна до бунт, в БАН и във ВУЗ-овете. Успяха да разберат и вчера 20 милиона за БАН, 20 милиона за ВУЗ-овете. Слава Богу ще мръднат там заплатите. Имаше организация и подготовка на протести и на нашите синдикални организации в музеите, галериите и библиотеките, там дадоха 12 милиона допълнително, ще видим дали ще стигнат за сериозно увеличение. Но това е политика на парче. Ние предложихме на Асен Василев една обща рамка, да се покрие поне минимално инфлацията сега!“, обясни президентът на КНСБ.

Пламен Димитров заяви, че бюджетът има и своите достойнства. Има обаче и големи недостатъци. Той продължи, че по това, което прави държавата, често се равнява и бизнесът. Когато държавата не вдига заплатите, тогава и бизнесът си казва, че може да мине и без вдигане на заплати. Той продължи: „Слава Богу, отговорният бизнес не го прави. Общите ни усилия с работодателите да се дадат компенсации, макар и закъснели, но все пак ще се дадат някакви компенсации!“.

Пламен Димитров заяви, че бюджетът е щедър и се справи опит да се дадат сериозни социални плащания. Това само по себе си не е лошо. Идеята да има инвестиционни разходи е добра, защото би трябвало да доведе до икономически растеж. Президентът на КНСБ продължи: „Има обаче и фундаментален проблем – доходите и как хората ще свържат двата края. Инфлацията при малката кошница е 15%, вече гони 20%. При това настояваме увеличението да стане веднага!“.

„Вие много активно изяснявате тези въпроси, при това не го правите само за нас хората, но и управляващите да го чуят!“, отбеляза Беновска. Димитров отговори: „Опитваме се да се разберем един друг като си даваме фактите, данните и числата. Аз все още съм умерен оптимист, че част от тези въпроси ще бъдат чути!“.

Пламен Димитров обясни, че министърът на енергетиката е казал, че до края на март ще има готов вариант на енергийната стратегия 2030 с хоризонт до 2050. Той продължи, че са се чули частични отговори на въпросите какво ще става с въглищните централи, откъде ще идва газ и така нататък. „В дълбочина не стана ясно обаче. 6 000 мегавата батерии, къде ще бъдат? ЕСО твърдят, че ще бъдат до техните подстанции. Как ще се случва, на свободен търг ли? Не е ясно и какво ще се случва с ВЕИ-тата. Никой не казва, че не трябва да се правят ВЕИ-та, но базовите мощности стоят отворени!“.

Пламен Димитров обясни, че третият ключов въпрос е какво става с основните ни социални системи. След първи юли ще отпадне добавката от 60 лева и отново ще започнат да се задават въпросите намалява ли пенсията. Например, ако един пенсионер е получавал 500 лева пенсия, с добавката са били 560. След първи юли тази добавка от 60 лева отпада и с индексацията върху 500 лева що получава около 530 лева. Така че на практика доходът му намалява. Президентът на КНСБ продължи: „На 2-ри януари стана същото и започнахме да компенсираме компенсацията. Тоест разпадът на пенсионната система, което започнаха служебните правителства с тези добавки, но първи беше Бойко Борисов и ние още тогава казахме своята критика за тези 50 лева на калпак. След това се надцакваха всички тези правителства през лятото. И това води до ключовия въпросо ще я има ли пенсионната система в този си вид в края на настоящата година, или вървим към това всички да получават равни пенсии. Повече от половината пенсионери получават равен доход, което не е нормално. Или да възстановим този принцип принос-права и да знае човек, че върху каквото се осигурява, това получава!“.

Синдикатите отдавна искат да се сложи на масата реформа на социалното подпомагане. В момента се плащат над 2 милиарда по различни социални мерки, но това не е ефективно. Хората, които трябва да ги получават, често не ги получават, а тези, които не трябва да ги получават, ги получават.

Пламен Димитров заяви, че трябва да се знае какво ще се случва и в здравната система. Няма ясна визия за замяна на клиничните пътеки с диагностично свързаните групи. Това е добро послание, само че е два пъти по-скъпо.

Очакванията към правителството, липсата на управленска програма.

„Споменахте бизнес, изкушавам се да Ви пусна едно кратко видео с оценка от страна на сериозния бизнес, сдружението на работодателите по отношение на Кирил Петков и Асен Василев и после ще попитам за Вашата оценка!“, продължи Беновска и пусна запис от 26-ти януари:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Илиана Беновска: Благодаря много, привет на работодателите, Беновска се казвам! Съжалявам много, че г-н Домусчиев напусна на почти 59-та минута от пресконференцията, но ще ви помоля вас четиримата – моля за кратки, смели, конструктивни и мъжки отговори на няколко въпроса. Какво е очакването ви от това правителство и конкретно към министър-председателя Кирил Петков и министъра на финансите Асен Василев?

Добри Митрев: По отношение на очакванията към българското правителство, конкретно бяха споменати премиерът и вицепремиерът – очакванията ми са те да бъдат министър-председател и заместник министър-председател на България! Тоест да отстояват българския национален интерес и по отношение на външна политика, и вътрешна такава. Интерес, който трябва да се формира от всички български граждани, от цялото ни общество, в това число и представители на икономическите оператори, от предприемачите. Когато има диалог, когато има спорове дори, тогава можем да стигнем до истината. Когато липсва такъв диалог, когато липсва натрупан политически, икономически, чисто комуникативен опит, тогава диалогът се затруднява. Вярваме и се надяваме, че още в близките седмици това, което беше заложено като приоритет от страна на правителството, от страна на партиите в тази коалиция, в много бързи темпове, в диалог с нас, с гражданското общество, бързо ще намерят своите решения. Това са очакванията ни.

Цветан Сименов: Какво очакваме от правителството, много кратичко – очакваме да продължат промените! Очакваме също така, виждаме, че им се ангажира вниманието в нововъзникнали неща и посвещават много време на неща, които не са в коалиционното споразумение. Очакваме и коалиционното споразумение да вземе да се изпълнява стъпка по стъпка, изведнъж всичко няма да стане.

Васил Велев: Г-жо Беновска, ние очакваме от новото правителство, от премиера и вицепремиера нулева толерантност към корупцията и за това ще имат нашата подкрепа. Подкрепа за реформи, за които ние настояваме от много време и които се отлагат, кога от популизъм, кога от липса на перспектива. Очакваме да се съблюдава и използва добрия европейски модел на индустриални отношения, тоест добър тристранен диалог, защото пак повтарям – никой не знае всичко по-добре от всички. Особено ако има 10% от гласовете на избирателите, макар и по грешни избирателни списъци. Плюс 11% за останалите 3 партии управляващата коалиция има 21% от гласоподавателите по списък. Добре е да се управлява с таланта на цялата нация, а не с таланта само на тези 21%. Работодателските организации и синдикатите, те не са политически обвързани, те защитават интересите на бизнеса, на предприятията, на работниците и на служителите. Ние всъщност установяваме, че работещите хора нямат политическо представителство. Не усещаме политики, които да са в полза именно на тези, които създават БВП, пълнят бюджета и плащат заплатите. Очакваме това да се промени.

Евгений Иванов: Няма какво да добавя, освен, че двамата господа, които назовахте по име, все още са в стоте си дни, затова очакванията са само положителни.

Илиана Беновска: Благодаря за смелите и конкретни отговори, мъжки – да видим какво ще се получи!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Беновска попита: „Какво ще кажете, с работодателите имате ли различна оценка за правителството?“. Пламен Димитров отговори, че очакванията от новото правителство са доста по-големи от това, което те показват в момента. Вече са минали 2 месеца, но не сме видели управленска програма. Той продължи: „Всички говорят за това коалиционно споразумение, което аз съм чел поне 4 пъти, но колкото повече го чета, толкова повече виждам белите конци, с които е сглобявано. Както и експертните недоразумения, които там са налични и те хората го признават в частен разговор. Така че правителството все още няма управленска програма!“.

„А вие, като се срещате с тях, питате ли ги?“, попита Беновска. Пламен Димитров отговори, че задават въпроси, но управляващите отговарят, че първо трябва да приемат бюджета, а след това ще сглобят управленската програма. Той продължи, че така наречените коалиционни съвети е трябвало да работят прозрачно, но все още не е ясно кой участва в тях. Президентът на КНСБ обясни: „Експертите се събират например и казват ще строим ли нова ядрена централа, или няма да строим. След това излиза някой от тях на някаква ниво и казва – така казаха тези експерти. Но кои са тези всъщност? Така че аз все още давам да речем още някакви 100 дни, да видим каква е управленската програма и приоритетите!“.

„Тоест Вие ще ги изчакате още 1 месец, така ли?“, попита Беновска. Пламен Димитров отговори: „Да, в този месец трябва да видим управленската програма, която да отговори – доходите, енергетиката, пенсионната система, здравната система, социалното подпомагане! Пазара на труда също е много важно, какво става с дуалното образование. Но са 7-8 неща, за които трябва да се даде визия и ние да кажем – окей, ще работим с вас или да кажем, че това, което се предлага, не е компетентно!“.

„Но тези теми не ги коментираме само тук в студиото с Вас, Вие ги коментирате публично при всяко управление. Да не кажа сега „кучетата си лаят, керванът си върви“!“, продължи Беновска. Пламен Димитров отговори, че наистина има някои неща, които не успяват да променят. Той продължи: „Не винаги сме достатъчно ефективни, защото политиците си мислят, че знаят повече от всички. А който нов идва на власт, той си мисли, че от него започва света. Това го гледаме вече 32 години. Но реалностите бързо ги отрезвяват и виждате предизвикателствата, пред които се изправят!“.

Искането за преразглеждане на действащото тристранно споразумение.

Пламен Димитров заяви, че заедно с работодателите обмислят да предложат на правителството да преразгледа действащото тристранно споразумение, което е с предишното правителство. То изтича през юни тази година. Сегашното правителство трябва да каже какво припознава оттам като цели, идентифицирани съвместно с бизнеса заедно с предишното правителство. Така че стане ясно дали ще има диалог със социалните партньори, който да бъде скрепен с двугодишно споразумение за общи действия. „Ако има такава воля, ние всяко правителство правим същия анонс. Това ни е съдбата. Но аз имам усещане за някаква кратковременност на нещата, не знам защо!“, заяви Пламен Димитров.

Начинът, по който е структурирана управляващата коалиция.

Беновска попита: „Колко време им давате?“. Събеседникът ѝ отговори: „Не, аз не искам нищо да им давам. На мен ми се струва, че те си дават по-малко време, отколкото им е пълния мандат. Така, както започват нещата!“. Пламен Димитров все пак отбеляза, че коалицията е доста трудна, досега не е правена у нас такава четиристранна коалиция, като някои от субектите в нея сами по себе си са коалиции. До момента коалициите са били взаимнопроникващи се, тоест в министерствата е имало хора на всички партии. В момента министерствата са се парцелирали и на отделните партии са дадени по няколко министерства, като никой друг не знае какво се случва в тях. Според Димитров това е голяма грешка.

Беновска отвърна: „Не, Кирил Петков твърди, че на всяко министерство е сложил „вахта“, свой наблюдател!“. Димитров отвърна: „Да, и той според Вас знае повече, отколкото началникът на съответната партия кой къде как се назначава и кой къде каква политика ще прави? Силно се съмнявам!“.

Беновска продължи: Ще го кажа на „харвардски“ – I am not sure!“. Димитров отговори, че самият той също се съмнява и затова смята, че начинът на коалиционното споразумение е грешен. Той изрази мнение, че старата тройна коалиция в началото е функционирала добре, защото е стъпвала на европейските условия, при които се прави коалиция – взаимно проникване, за да има взаимен контрол.

Водещата попита има ли пилот в самолета. Пламен Димитров отговори: „Надявам се, че има пилот, че има двама даже! Г-н Петков и г-н Василев! Само още не знам кой е главният пилот. На мен ми се струва, че двамата пилотират едновременно самолета, което може да стане опасно. Все пак трябва да се знае кой е главният пилот!“.

Беновска попита: „Значи какво да очакваме, чакате да им видите програмата и да преподпишете тристранното споразумение?“. Пламен Димитров отговори, че тогава ще стане ясно дали има поле за общи действия. Защото има въпроси, по които все още не е ясно как ще се случват нещата. Например не е ясно как ще протече реформата в администрацията. Създаването на центрове за споделени услуги на този момент е доста общо и неясно.

Дебатите по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Нека да Ви добавя още едно очакване, на 15-ти март се очаква Планът за възстановяване и устойчивост да бъде приет или отхвърлен пак, или още поправян!“, продължи Беновска. Пламен Димитров отговори, че според директивите социалните партньори трябва да участват в разработването на този план от началото до края. На практика обаче това не се е случило. Досега синдикатите са имали само две срещи с вицепремиера Асен Василев по темите транспорт и здравеопазване и енергетика. Президентът на КНСБ заяви: „Това не е сериозно! Трябва да се стигне до дълбочина, да се чуят мнения. Ние имаме експертиза. Трябва да се чуят мнения извън този малък кръг, с който очевидно се работи. Не се ползват и експертите в отделните министерства!“.

„Много Ви благодаря! Разговорът беше важен, аналитичен и постави много въпроси към управляващите. Да видим сроковете, които им поставяте, дали ще получите отговорите!“, завърши Беновска. Пламен Димитров отговори: „Трябва да Ви кажа, че ако не получаваме тези отговори, това, което се случва в момента, след малко започва протестът на пожарникарите и нашите колеги, които работят в МВР, със сигурност имаме заявки от наши браншови структури. Да не забравяме системите, които вече споменах, които очакват яснота за тези ключови въпроси за тях и за бъдещето на страната. Ако има ясни отговори, ако има главен пилот в самолета – ще има диалог и партньорство и от наша страна! Ако няма – хората ще търсят решения, в това число и компенсация на доходите!“. Така завърши разговорът между Пламен Димитров и Илиана Беновска в „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 19-ти февруари 2022 г.