Плакет на МОН за 80-годишнината на Факултет „Индустриални технологии“ в Техническия университет-София

На Техническия университет разчитаме много за социално-икономическото развитие на страната ни, защото през следващите години то ще бъде още повече предопределено от технологичните трансформации, от взаимното проникване на дигитални и реални индустрии.

С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев приветства участниците в тържеството за 80-годишнината на Факултет „Индустриални технологии“ в Техническия университет-София.

В приветствието си към ректора на ТУ проф. д-р Георги Венков и декана проф. Георги Тодоров, както и всички бивши ректори, които присъстваха на тържеството, той посочи, че учените в този университет могат да помогнат България да бъде по-добре позиционирана на картата на тези индустрии. Министър Вълчев отбеляза също, че всички висши училища са важни и за различните сектори, и за регионите.

Той изрази благодарност към ректорите на техническите висши училища и научните организации, които помагат на МОН за формулирането на най-важните политики в сектора. Той поздрави висшето училище, че отчита все повече кандидат-студенти и студенти, както и факта, че те са с по-високи резултати от държавните зрелостни изпити. Като положителна тенденция министърът отбеляза също, че университетът все по-тясно работи с бизнеса и доказателство за това е изграденият Център за върхови постижения.

Сред гостите на тържеството бяха зам.-министърът на иновациите проф. д-р Георги Ангелов, представители на бизнеса, на синдикални и работодателски организации и др.

