Пилоти на дронове ще подготвя ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в Габрово

Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в Габрово започва подготовка за въвеждането на нова професия – „Безпилотни летателни апарати“.

С тази инициатива училището ще бъде сред първите в страната, които през следващата учебна година ще обучават бъдещи пилоти на дронове.

Новината беше съобщена по време на дискусионен форум за иновации в професионалното образование и обучение, който се проведе в Габрово. Срещата беше открита от началника на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова.

От гимназията вече са стартирали с обучението на педагогическите специалисти, което ще се осъществи съвместно с Техническия университет – Габрово. Те разполагат и с подходяща материална база за прилагане на новата специалност. Инж. Таня Михайлова приветства участниците във форума и поздрави училището за активността и последователните му усилия да развива модерни специалности и да популяризира новите професии, които отговарят на нуждите на бизнеса и технологичния сектор.

Гимназията работи активно с Асоциация на българската авиационна индустрия, с Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, както и с редица организации и фирми от сектора.

Професията „Безпилотни летателни апарати“ е включена в утвърдения нов Списък на професиите за професионалното образование и обучение. Одобрени са държавният образователен стандарт и изпитните програми, като предстои разработването на типовете учебни планове и програми за обучение по професията.

Форумът се проведе в рамките на проекта на МОН „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран по Програма „Образование“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз. Училището изпълнява редица дейности по проекта – обучения в извънучилищна среда, посещения във фирми, институции, музеи и организации. Отделно от това се осъществяват и специализирани курсове за професионална подготовка на учители, наставници и представители на бизнеса, които впоследствие да преподават в училищата.

Събитието в Габрово обедини представители местната общност, бизнеса, академични институции и образователни експерти, които обсъдиха възможностите за развитие и модернизиране на професионалното образование в страната.

