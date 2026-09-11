„Пилатус“ представи пред Министерството на отбраната новата тренировъчна система PC-21

Самолетът е разработен за подготовка на бъдещи военни пилоти и позволява последващо обучение за F-16 Block 70 и F-35

Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова се срещна с представители на швейцарската компания „Pilatus Aircraft“, които представиха най-новата тренировъчна система PC-21.

Делегацията на компанията беше водена от посланика на Швейцария в България Пиер Хагман. В разговорите участваха още началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев.

PC-21 за подготовка на бъдещи военни пилоти

По време на срещата беше представена тренировъчната система PC-21, разработена специално за съвременната подготовка на бъдещи пилоти.

Според представената информация системата позволява и последваща подготовка на пилоти за съвременни бойни самолети като F-16 Block 70 и F-35.

На срещата беше обсъдено и дългогодишното сътрудничество между Министерството на отбраната и „Pilatus Aircraft“.

От 2021 г. е в сила рамково споразумение за интегрирана логистична поддръжка на самолетите PC-9M и PC-12/45.

Модернизацията на армията остава приоритет

Заместник-министър Катерина Граматикова-Иванова подчерта усилията на Министерството на отбраната за продължаване на модернизацията на Българската армия.

Тя посочи, че в момента се работи по европейския механизъм SAFE, както и по изпълнението на Програмата за инвестиции в отбраната до 2035 г.

Разговорите с представителите на „Пилатус“ се провеждат на фона на процеса по модернизация на българските Военновъздушни сили и подготовката на военни пилоти за новото поколение авиационна техника.