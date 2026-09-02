ПИК или електронен подпис – каква е разликата и кое да изберем?

ПИК и електронният подпис ни позволяват да използваме различни онлайн услуги, но имат различни възможности и не могат винаги да се заменят един друг

Все повече административни услуги могат да се използват онлайн, без посещение на гише. Два от най-често срещаните начини за електронна идентификация са ПИК (персонален идентификационен код) и електронният подпис.

На пръв поглед те изглеждат сходни – и с двата можем да използваме определени електронни услуги. Между тях обаче има важни разлики.

Какво е ПИК?

ПИК е персонален идентификационен код, чрез който можем да получим достъп до определени електронни услуги на институцията, която го е издала.

Един от най-познатите примери е ПИК на НАП. С него могат да се правят справки, да се подават определени декларации и документи и да се използват различни електронни услуги на приходната администрация.

Важно е да знаем, че ПИК не е електронен подпис. Той служи основно за идентификация и достъп до конкретни услуги.

Какво е електронен подпис?

Електронният подпис е технология, чрез която дадено лице може да подписва документи по електронен път.

Особено важен е квалифицираният електронен подпис (КЕП), който позволява извършването на множество административни и бизнес операции дистанционно.

С КЕП могат да се подписват електронни документи, да се подават заявления и декларации, да се използват електронни услуги на различни институции и да се извършват редица действия от името на физическо лице или организация.

Каква е основната разлика между ПИК и електронен подпис?

Най-просто казано, ПИК служи предимно за идентификация и достъп до определени електронни услуги, докато КЕП позволява и подписване на електронни документи.

Освен това ПИК обикновено е свързан с услугите на конкретна институция. Един ПИК не означава автоматично достъп до всички държавни електронни услуги.

КЕП има значително по-широко приложение и може да бъде използван пред различни администрации и организации, когато съответната услуга го поддържа.

ПИК или КЕП – кое ни трябва?

Изборът зависи от това какво искаме да правим онлайн.

Ако основната ни цел е да проверяваме информация и да използваме конкретни електронни услуги на институция като НАП, ПИК често е напълно достатъчен.

Ако обаче редовно подаваме документи онлайн, управляваме фирма, комуникираме с различни институции или трябва да подписваме електронни документи, квалифицираният електронен подпис предлага повече възможности.

Може ли ПИК да замени електронния подпис?

Не във всички случаи.

Има услуги, при които институцията позволява идентификация и подаване на информация чрез ПИК. При други процедури обаче може да се изисква КЕП.

Затова преди подаването на конкретен документ е добре да проверим какви начини за електронна идентификация и подписване приема съответната институция.

Безопасно ли е да използваме ПИК и електронен подпис?

И ПИК, и средствата за използване на електронния подпис трябва да се пазят внимателно.

Не трябва да предоставяме своите кодове, пароли или други данни за достъп на непознати лица. При съмнение, че някой е получил неправомерен достъп до тях, трябва да предприемем действия за ограничаването или прекратяването му според правилата на съответния доставчик или институция.

ПИК и електронният подпис не са едно и също

Макар и двата инструмента да улесняват използването на онлайн услуги, те имат различно предназначение.

ПИК е удобен за достъп до конкретни електронни административни услуги, докато КЕП е по-универсален инструмент, който позволява и електронно подписване на документи.

За хората, които рядко използват електронни административни услуги, ПИК може да бъде достатъчен. За бизнеса и за потребителите, които често подават и подписват документи онлайн, КЕП обикновено предоставя повече възможности.