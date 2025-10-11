Патриаршеско посещение в Разлог по случай 113 години от Освобождението на града

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил бе посрещнат днес в град Разлог по повод тържествата за 113-та годишнина от Освобождението на града.

Предстоятелят на БПЦ възглави празничната света Литургия в храм „Свето Благовещение“, като съслужи с Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим, ставр. ик. Янко Русков – архиерейски наместник на Разложка духовна околия, духовници от Разлог и Неврокопска епархия, протодякон Иван Петков и дякон Димитър Златинов. Църковните песнопения бяха изпълнени от църковни певци под водителството на д-р Андрей Касабов.

„Само един народ, който е свободен, който се чувства свободен, може да преживее петстотин години робство и да оцелее – да възкръсне от това робство. През тези 500 години хиляди са тези, които дадоха живота си, но не и вярата си. Нашата идентичност като българи преди всичко е на основата на нашата православна вяра. Ако махнем вярата от историята, от миналото, от културата на нашия народ, ще видим, че почти нищо няма да остане. Резултатът от тази вяра и Божията милост към нашия народ е освобождението на отечеството ни и освобождението на град Разлог тридесет и четири години след Руско-турската освободителна война. Свободолюбивият наш народ, свободолюбивите ваши предци, които са живели тук в същата година 1878 не изтърпяха да останат разделени от останалия ни целокупен народ“, каза в словото си Негово Светейшество патриарх Даниил. Той поздрави кмета, общинските съветници и гражданите на Разлог по повод големия празник – освобождението на града и пожела: „Бог по Своята велика милост да пази всички вас и всички нас действително да се радваме на тази свобода, като я оделотворяваме и използваме, тази свобода, която Господ ни е дал да избираме да вършим добро, да бъдем с Него, защото това действително е пътят на спасението ни“.

„Ваше Светейшество, искам да благодаря от името на всички ни за радостта, с която ни удостоихте и благословението, което ни преподавате като предстоятел на самостойната Българската православна църква. Мислех и се опитах да си спомня в по-новата ни история, но не съм открил досега случай, в който Българският патриарх да присъства на един от дните на освобождението на Пиринския край. Ако някой се сеща в миналото това да е правил патриарх Кирил или патриарх Максим – нека припомни. Да се удостоим с молитвите на предстоятеля на БПЦ не само за нас, живите, но да удостоим и онези, заради чиято жертва днес живеем свободно и изповядваме вярата си като православни християни. Голяма чест за този край на отечеството ни е да бъдете днес тук“, каза от своя страна домакинът Неврокопският митрополит Серафим. Той пожела на патриарх Даниил Бог да му дава сили и здраве ревностно да служи, както и досега, на Бога. „Бог да Ви подкрепя в нелекото дело като предстоятел на Българската православна църква във времена на силни смущения, изпитания, през които предстои всички ние да преминаваме. Да бъдем единни, единомислени и в духа на братската любов и взаимопомощ да преминаваме през бурите на житейското море и да достигнем до пристана на небесното Божие царство“, допълни митрополит Серафим.

След светата Литургия бяха отслужени панихида и благодарствен молебен по повод годишнината от освобождението на града, а след това Негово Светейшество патриарх Даниил бе приет от кмета на град Разлог инж. Красимир Герчев. След проведената среща бяха разменени и символични подаръци.

Днес от 19:00 ч. ще започне тържествен спектакъл „Разлог е свободен! Българско стана!“ и марш на освободителите с участието на Янко Лозанов, Ирене Велкопулос, Жанет Керанова, Национално хайдушко движение, танцов клуб „Пирински наниз“ и самодейци, участници от кварталите на Разлог. Режисьор на спектакъла е Мартин Влахов. В програмата ще участват военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград. Вечерната програма ще завърши с концерт на Деси Добрева и празнични илюминации.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

