Патриаршеска света литургия в брезнишкото село Ребро

Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил възглави светата Литургия в храма „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, с. Ребро, Трънска духовна околия.

В съслужение бяха Негово Преосвещенство Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, иконом Стилиян Табаков – архиерейски наместник на Трънска духовна околия, свещеник Михаил Станкович – председател на църковното настоятелство при храма, иконом Васил Танев и дякон Димитър Стефанов.

Песнопенията бяха изпълнени от певците при храма, към които се присъедини и протойерей Димитър Кутлев.

В края на богослужението Негово Светейшество произнесе слово, в което отбеляза:

„Благодарим на Бога, че на днешния ден отслужихме божествената Литургия тук, в този малък, но благолепен храм, посветен на св. Николай Мирликийски Чудотворец, за да възхвалим нашия Господ, да се съберем заедно около светата Трапеза, да се нахранят душите и телата ни с Христовата благодат и пречистите Тайни Христови и така да се радваме и разгласяме за Божиите велики и дивни дела.

Чудни са делата на любовта и, действително, нищо не може да бъде против онези, които постъпват по закона на любовта“.

Патриарх Даниил припомни разказа за честваното на днешния ден чудо на свети архангел Михаил от IV век:

„Свети Архип бил близо десетгодишен, когато дошъл да живее до църквата, посветена на свети архангел Михаил, при чудотворния извор край гр. Колос. Хиляди получавали изцеление при извора и това подбудило завистта на езичниците, които искали да го засипят, а храма да разрушат. Накрая те измислили да отклонят водите на две реки, да ги насочат към църквата и извора, за да предотвратят събирането на хора и присъединяването им към християнската вяра. Но свети Архип не отстъпвал от храма, като се молил и се надявал, че Бог няма да изостави Своята светиня. Когато буйните води потекли към църквата, се явил свети архангел Михаил и с жезъл ударил по голям камък вън от олтара на църквата, който се разцепил на две и цялата вода потънала в открилата се пропаст. По този начин свети архангел Михаил защитил и църквата, и извора, който минавал покрай нея, тъй че името Господне продължило да се слави на това място и да се почитат с благоговение свети архангел Михаил и небесните Сили“.

По повод националния празник – Съединението на България, Негово Светейшество сподели:

„На днешния ден ние, българите, празнуваме едно голямо събитие. Преди 140 години Източна Румелия и Княжеството България се съединиха – дело велико, дело народно.

На 3 март целокупният български народ почувства глътка свобода, когато се изпълниха въжделенията на всички онези, които въставаха и загиваха за нея. През юли с.г. в Берлин Великите сили разпокъсаха териториите на България, с което нашите предци не се примириха. Водени от любовта си, стремежа им към единство и обединение, това, което Сам Господ е заповядал – да бъдем едно (срв. Йоан 17:22), в няколко града като Панагюрище, Чирпан се вдигат на въстание и с чети тръгват към Пловдив; въпреки решението на официалната власт да се противопостави на народното движение, на днешния ден правителството на Източна Румелия се предава, след което княз Александър Батенберг признава обединението и на 9 септември обявява себе си за княз на Северна и Южна България

Велико е това дело, защото се случва въпреки съпротивата и на официалните власти, и на Великите сили. Любовта на нашите предци преодолява всички трудности и ние, празнувайки това събитие, следва да помним и да се стараем да прилагаме в своя живот смелостта и решителността, която са имали, затвърдени обаче преди всичко от любовта. Когато у човеците има решителност и те са водени от любовта и готовността за саможертва, и когато всички народни сили са обединени, то това, което по човешки изглежда невъзможно, с Божието благословение е напълно възможно (срв. Мат. 25:26).

И днес живеем в трудни времена, но най-трагичното и опасно нещо в живота ни е разединението, разчитането всеки на своите собствени сили, без да се търси обединение около онова, което е истинно, справедливо и богоугодно, и което служи за полза за спасението на човеците. Когато сме обединени в него, Бог помага да успяваме и осъществяваме народополезните и душеполезни дела, към които Сам Той ни е заповядал да се стремим и отстояваме, за да имаме Неговото благословение и така да се трудим за своето спасение“.

Председателят на църковното настоятелство свещеник Михаил Станкович изказа своята благодарност за патриаршеското посещение в храма, осветен през 2015 г. и построен чрез усърдието и спомоществователството на една благочестива жена – Божанка и нейните деца, както и при съдействието и подкрепата на местните жители. От името на църковното настоятелство и от свое име отец Михаил поднесе на Негово Светейшество скромен подарък.

За присъстващия народ бе приготвено и раздадено благословено ястие.

Текст: Михаил Тасков

Снимки: Весела Игнатова

