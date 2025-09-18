Патриаршеска литургия в старинния храм „Св. София“ и молебен за празника на столицата

На 17 септември – празникът на св. мчци Вяра, Надежда, Любов и майка им Софѝя, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи Божествена Литургия в старинния столичен храм „Св. София – Премъдрост Божия“, в съслужение с Негово Високопреосвещенство митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, Техни Преосвещенства: Мелнишки епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод, Браницки епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, Велбъждски епископ Исаак – втори викарий на Софийския митрополит, ставрофорен иконом Кирил Дидов – духовен надзорник на Софийска епархия и председател на църковното настоятелство при храма, столично свещенство, протодяконите Иван Петков, Деян Коруноски, и дякон Кръстан Койчев.

Песнопенията на утренята бяха изпълнени от църковни певци, сред които бяха проф. Иван Желев и Грисен Чакъри, а светата Литургия бе огласена от храмовия хор с диригент Мария Русева.

В края на богослужението Негово Светейшество произнесе слово, посветено на Божията премъдрост:

„Със своя живот и страдание светите Вяра, Надежда, Любов и майка им Софѝя, засвидетелстваха премъдростта на примера, който Сам Господ Иисус Христос ни показа.

В какво се състои Божествената премъдрост, с която Господ се грижи за целия свят и особено за нас, човеците? В това, че Той, бидейки Бог, изпълнен с всички Божествени съвършенства, Неговата премъдрост и любов изнамериха такъв начин за връщането на човека в общение с Бога, щото Самият Той, единородният Син Божий слезе на земята, стана Човек, понесе всички немощи на човешката природа, без греха, за да я върне отново при Бога. Той пострада за нас, за да можем да живеем ние. В това се заключава Божествената премъдрост– в саможертвената любов, която Господ има към всички човеци.

Нека, следвайки примера на Божията премъдрост и на тази мъдра майка Софѝя, и ние да се просвещаваме във вярата, като учим в нея и своите деца; на това, че да бъдат честни е много повече от това да придобиват богатства по нечестен път; да бъдат верни на своите приятели, родели, на родината си, струва много повече от това да придобият временни, земни блага, с които един ден така или иначе ще се разделим; на това, че да проявяваме човеколюбие и милосърдие струва много повече, отколкото да трупваме богатства, които не знаем, кому ще се паднат.

Като възпитаваме по този начин своите деца, ние ще ги подготвим да бъдат истински човеци, в които ще се проявят Христовите добродетели, най-важните от които са вярата, надеждата и любовта към Бога и към човеците (срв. I Кор. 13:3).“

Негово Светейшество благослови представането на изложбата „Молитва за България“ с автор Антония Мировалиева-Божанина, състояща се от тринадесет картини, отразяващи духовния живот и светини от всяка епархия в България, изработени от ботанически естествени материали – хербарии, листа, треви и цветя.

Колекцията, плод на осем-годишен трудна авторката, е изложена в България за втори път. Антония Мировалиева-Божанина е автор на четири самостоятелни изложби в САЩ, с две международни награди в Южна Корея за творбите „Белият ангел“ и „Молитва“, както и с номинация за творбата „Възкресение по време на мор“.

Изложбата ще гостува в старинния храм три месеца.

След светата Литургия пред храма по традиция се състоя молебен за Деня на София, на който присъстваха г-н Румен Радев – президент и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Р. България, г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент, г-н Васил Терзиев – кмет на Столична община, народни представители, посланици, кметове на райони и общински съветници, жители на града.

Негово Светейшество поздрави присъстващите със слово, в което се казва:

„Името на Христос е слава и чест за всички християни. Ти, Христе, си нашият Бог, … освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме – казваме ние в пасхалното богослужение и в тази изповед на нашата отеческа православна вяра се съдържа цялото наше упование, заедно с благодарността ни към Бога за Неговата милост и човеколюбие, с които Той бащински ни обича, независимо от нашите прегрешения пред Него, които така често ни правят недостойни за нашето християнско звание и призвание. Христовото име е постоянен призив към чистота и съвършенство. В тази чистота е живяла и в нея е възпитавала своите чеда светата мъченица Софѝя – в тях сме призвани да пребъдваме и ние като християни и като жители на този наш земен град на Премъдростта. Нека бъдем достойни за това най-високо звание.

Пътят към Христовото съвършенство започва от самите нас, от нашата вътрешна борба със страстите и греховете – с „ветхия човек“ (Кол. 3:9; срв. Рим. 6:6; Еф. 4:22), когото Господ Иисус Христос обнови в тайнството на Богочовечеството. Неизброимото множество на Христовите свидетели от всички времена ни казва, че този път е възможен и за нас. Казват ни го и честваните днес свидни Христови невести Софѝя, Вяра, Надежда и Любов, напомняйки ни както със своя живот и подвиг, така и със самите си имена за същността и съдържанието на нашата вяра – на онова наше най-скъпоценно достояние, което имаме като православен християнски народ, съхранил се през вековете под благодатната помощ на Премъдростта – Господ наш Иисус Христос, и благодарение на вярата, надеждата и любовта и на всички християнски добродетели, които украсяват човека.

Нека пътят на Премъдростта и на всяка християнска добродетел бъде и наш път, постоянно да възрастваме във вярата, в християнската ни надежда и особено в любовта, в конкретната, действена и жертвена любов към Бога и ближния, та – по думите на свети апостол Павел – и нашият плод да бъде „светост, а краят – живот вечен“ (Рим. 6:22).“

В края на честването се проведе церемония по вдигане знамето на град София.

Текст: Михаил Тасков

Снимки: Пламен Михайлов

