Патриаршеска литургия в Люлин и офикия за празника на храм „Св. Климент Охридски“

На 25 ноември, когато Църквата чества паметта на св. Климент, папа Римски и на св. Климент, архиеп. Охридски, в столичния жк „Люлин“ 6 бе отбелязан храмов празник с патриаршеска света Литургия.

Богослужението в храм „Св. Климент Охридски“ бе предстоявано от Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, в съслужение с Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, ставрофорен иконом Ангел Янъков – председател на храма, ставрофорен иконом Нелуц Опря – представител на Румънската църква в България, иконом Константин Вълчев – председател на храм „Св. Дух“, иконом Лъчезар Попов – председател на новостроящия се храм „Св. патриарх Евтимий“, протойерей Георги Янъков – председател на храма „Покров Богородичен“, протойерей Климент Тупаров от духовенството на празнуващия храм, протойерей Илия Манолов, свещеник Димитър Николов и протодякон Иван Петков.

За църковните песнопения на утренята се погрижиха иконом Петър Славов и клиросни певци, ръководени от д-р Андрей Касабов – секретар на Софийската света митрополия, а Литургията бе огласена от храмовия многогласен хор.

Единственият действащ православен храм в най-големия жилищен комплекс в столицата и в страната бе изпълнен с боголюбив народ за днешния празник, присъстваше и кметът на район Люлин г-н Георги Тодоров.

В края на Литургията протойерей Климент, който днес отбелязва имен ден и 50-годишен юбилей, бе награден от патриарх Даниил с офикията „иконом“.

Със слово към духовенството и народа предстоятелят на Българската православна църква поздрави за празника всички присъстващи и припомни равноапостолните подвизи на българския просветител и ученик на светите братя Кирил и Методий, като призова да му се молим така:

„Светителю отче Клименте, както тогава не си давал дрямка на очите си, а денем и нощем си се трудил за просветата на нашия народ в светата православна вяра, тъй и сега застъпвай се за всички нас пред престола на Триединния Бог – да ни дарува Своята благодат; да просвещава нашия български народ; да укрепва нас, архипастирите и пастирите да просвещаваме поверения ни народ да се обръща народа към Бога, Христовата светлина да засиява в умовете и сърцата на народа ни; да даде покаяние; да даде твърда вяра; да даде желание да търсим Бога, желание да се трудим за своето спасение, за да можем да получим и да наследим тази велика милост, която ти, свети отче Клименте, си придобил в този живот и на която се радваш сега във вечното Христово царство… Светителю отче Клименте, помогни ни! Измоли от Христа Бога да даде покаяние на нашия народ! Ти си успял в трудовете, в просветата, когато езически мрак е бил обхванал умовете и сърцата на нашите предци. Помогни и сега на нас, твоите отколе просветени люде, но днес отново изоставили вярата. Моли Христа Бога да насочи нашите мисли и сърца към Бога, да ни укрепи в нашето желание към Бога, да придобиваме любов към Бога и човеците и да се трудим усърдно за спасението на нашите души“. (Пълното слово можете да чуете във видеото по-долу.)

От своя страна и от името на църковното настоятелство и енорията ставрофорен иконом Ангел Янъков благодари на Българския патриарх Даниил и на духовенството за съвместното богослужение и за архипастирската грижа, като подари на Негово Светейшество букет цветя. По повод офикията на енорийския свещеник о. Климент председателят на храма сподели: „Няма случайности, има закономерности“.

Текст и снимки: Пламен Михайлов

Видео: Телевизия на Софийската света митрополия

Facebook

Twitter



Shares