Патриаршеска литургия, свещеническо ръкоположение и офикия в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“

На 21 ноември – Въведение Богородично, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил възглави божествената Литургия в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в съслужение с Негово Преосвещенство Левкийския епископ Климент – викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, ставрофорен иконом Александър Георгиев – председател на църковното настоятелство при храма, ставрофорен иконом Нелуц Опря – представител на Румънския патриарх в България, ставрофорен иконом Николай Георгиев, ставрофорен иконом Василий Сарян, протойерей Захарий Димитров и протойерей Сотир Христов от храмовото духовенство, иконом Николай Георгиев и дякони от столицата, начело с протодякон Иван Петков.

Песнопенията на утренята бяха изпълнени от църковни певци под ръководството на Живко Желязков – ръководител на школата по източно църковно пеене към храма, а светата Литургия огласи смесеният камерен хор „Петър Динев“ с ръководител д-р Деница Кабурова.

По време на светата Литургия свещеник Сотир Христов от храмовото духовенство бе отличен с офикия „протойерей“, а след Великия вход дякон Кръстан Койчев бе възведен в свещенически сан.

В своята проповед за празника Негово Светейшество сподели:

„Празнуваме големия Богородичен празник Въведение на Пресвета Богородица в Йерусалимския храм. Празник радостен, изпълнен с благодарност и със светла надежда на Бога, най-напред в сърцата на родителите на малката Мариам – светите праведни богоотци Йоаким и Анна, които с голяма радост се сподобиха с чедо – дългоочаквано, измолено. Когато Господ изпълни предвъзвестението, като им дарува чедо, те изпълниха своя обет да го посветят Нему.

Светите праведни богоотци Йоаким и Анна са имали възможност да изпитат силата Божия, да изпитат колко велик е дарът Божий и това, че у Бога няма да остане безсилна нито една дума. В тяхната напреднала възраст и не по човешкото естество Той направи утробата на света Анна плодоносна, дарува им чедо, което донесе радост за целия свят, защото чрез младата девица Мариам се роди Спасителят на света.

Днешният празник е един голям пример за всички нас как да се грижим за децата, които Господ ни е поверил. Светите праведни богоотци Йоаким и Анна бяха познали, че това, което могат да дарят на своето чедо, не са имоти, материални придобивки, а да го заведат в Божия храм, за да се възпитава във вярата, в която те опитно имаха възможността да изпитат колко благ е Господ; вярата, която ни учи как сред изпитанията да усвоим и да пребъдваме в упование на Бога, в молитва, в търпение, в постоянство. Вярата ни учи колко велика е наградата за търпението“.

Председателят на църковното настоятелство при храма изказа благодарността си на Негово Светейшество за посещението и предстояването на празничното богослужение, като му поднесе скромен подарък.

Текст: Михаил Тасков

Снимки: Весела Игнатова

