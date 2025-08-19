Патриаршеска литургия и свещеническо ръкоположение в дупнишкия храм „Св. Георги“

В неделния ден на 17 август Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил посети Дупнишка духовна околия и отслужи света Литургия в централния за околията храм „Св. вмчк Георги Победоносец“, гр. Дупница.

Заедно с него съслужиха Негово Преосвещенство Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, ставрофорен иконом Георги Паликарски – председател на храма и архиерейски наместник на Дупнишка духовна околия, и духовниците от околията: протойерей Костадин Бошняков, протойерей Иван Айдаров, свещеник Георги Гелов, свещеник Васил Георгиев, дякон Петър Василев и дякон Димитър Стефанов.

Песнопенията на утринното богослужение бяха изпълнени от братята Иван и Никола Александрови, а литургийните – от църковния хор при храм „Св. Параскева“ с диригент Нели Трошева. Със своето изпълнение те допринесоха за празничното и молитвено настроение на множеството миряни, събрали се в неделния ден в дупнишкия храм.

За радост на всички присъстващи и днес в храма бе донесена за поклонение Богородичната икона „Геронтиса“, която съпътства архиерейските богослужения в Софийска епархия от началото на Богородичния пост.

По време на светата Литургия бе извършено свещеническо ръкоположението на дякон Петър Василев от София. Патриарх Даниил го настави към какво трябва да се стреми, за да има достойно, благодатно и спасително служение на Бога:

„Внимавай в делата си, за да не отблъскваш вярващите с непосилни изисквания и не отвързвай лесно грехове, за да не те достигне огънят, който сега получи с ръкополагането… Никога не забравяй, че всичко е от Христос и не се изкушавай да мислиш, че нещо е благодарение на теб“.

Новият свещеник е роден през 1975 г. в София. Основно и средно образование завършва в родния си град. Придобива висше образование със степен „магистър“ в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратура по „Икономика и европеистика“ във Виадрина университет, Германия. През последните 17 години, преди да бъде ръкоположен за дякон на 14 януари 2024 г., е работил като експерт в Министерството на финансите.

В края на богослужбата патриарх Даниил се обърна към събралото се голямо множество боголюбив народ със слово. Изхождайки от днес четеното евангелското четиво, което говори за изцеления от бяс младеж, Негово Светейшество пастирски настави вярващия народ как трябва да се моли, за да получи онова, което проси.

„Много пъти сме чували как Господ, когато идвали при Него хора с проблем, им задавал въпроса дали вярват, тъй като всичко е възможно за вярващия човек. И тези, които имали вяра в Него, получавали Божията помощ. В същото време тези чудеса Господ извършил пред хиляди свидетели и въпреки това човеците са имали и недоуменията, и съмненията, а книжниците и фарисеите са Го упреквали и търсили начин да Го изобличат“, каза в словото си патриарх Даниил.

„Вярата е тази, която извършва делото в нас, която ни окуражава и ни дава възможност да приемем истината. Затова трябва да пазим тази вяра и да сме готови заради нея от всичко да се отречем… Днес сме свидетели как неверието отдалечава хората от Бога, от Църквата, от божественото. Не можем да приемем вярата от сърце, затова и този човек, описан от Евангелието, изповядал: „Имам вяра, вярвам Господи, помогни на неверието ми! Господи, помогни ми да изляза от това мое състояние, което е живо терзание!“ (по Марк 9:24). И тогава Господ заповядал на беса да излезе от момчето, то станало като мъртво и бесът излязъл от него“, допълни Светейшият владика и продължи да говори как трябва да полагаме усърдие и усилия, за да се научим да се молим.

„За да получим резултат в молитвата е необходимо повече усилия, повече старания. Днешният случай ни учи на това, че и ние по същия начин трябва да пазим вярата си, трябва да постоянстваме в истините на вярата, в благочестивия живот, да постоянстваме в молитвата и да знаем, че това постоянство и усърдие, което прилагаме, неминуемо ще даде резултат, ще даде плод“, каза още той.

Патриарх Даниил представи на боголюбивия народ проекта на отец Генади, който е от българите в Украйна, и иконата „Геронтиса“, която съпътства архиерейските богослужения в Софийска епархия, като разказа за грандиозния строеж, започнал преди 14 години в Украйна и настоящите трудности при завършването на проекта.

„Бог да помага да се разрешават всички проблеми и да настъпи мир в Украйна и на Светите земи, да се умиротвори светът, за да може човеците свободно да търсят Бога и да се трудят за своето спасение!“, благопожела Светейшият владика и даде своя първосветителски благослов.

От името на духовниците и богомолния народ приветствие към патриарха поднесе ставрофорен иконом Георги Паликарски, който благодари за духовната грижа и любов, които има Негово Светейшество към Дупнишка духовна околия.

В края на богослужението патриарх Даниил поздрави духовенството, певците за прекрасното пение и вярващите, които с радост получиха лично патриаршеско благословение.

Текст и снимки: Весела Игнатова

