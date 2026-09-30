Патриарх Даниил завърши историческото си първо мирно посещение в Йерусалимската патриаршия

Българският патриарх отправи молитви за мир в Близкия изток, поклони се пред християнските светини и се срещна с йорданския крал Абдула II

С молитва и надежда за мир завърши първото мирно посещение на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия. Визитата започна на 25 септември и приключи на 30 септември, като предстоятелят на Българската православна църква посети Йерусалим, Витлеем, Мадаба и Аман.

Патриарх Даниил и водената от него църковна делегация се поклониха пред едни от най-значимите светини на християнството. Сред тях бяха Божи гроб, мястото на намирането на Христовия кръст, Гетсиманската градина, гробът на Света Богородица, базиликата „Рождество Христово“ и пещерата на Рождество във Витлеем.

Делегацията посети още манастира „Св. Сава“, килията на свети Йоан Дамаскин, река Йордан и мястото на Кръщението Господне, както и други светини в Светите земи.

Молитви за мир в Близкия изток

Българският патриарх беше тържествено посрещнат от представители на духовенството и вярващите на Йерусалимската патриаршия.

По време на богослуженията патриарх Даниил отправи молитви за мир, прекратяване на военните действия и успокояване на ситуацията в Близкия изток. Той изрази и подкрепата си към Йерусалимската църква в изпитанията, пред които е изправена.

„Тук, в самото сърце на християнството, където нашият Господ и Спасител Иисус Христос възкръсна от мъртвите, ние въздигаме Неговия животворящ и победоносен Кръст с непоколебима вяра, че злото няма последната дума, че мирът е възможен и че след Разпятието идва Възкресението“, заяви патриарх Даниил в едно от словата си.

Среща с крал Абдула II

В рамките на посещението патриарх Даниил проведе среща и с краля на Йордания Абдула II в двореца „Ал Хюсеиния“.

По време на разговора кралят потвърди ангажимента на Йордания за защита на християнското присъствие в региона и на мюсюлманските и християнските свети места в Йерусалим.

Абдула II отправи покана към Българския патриарх да участва в честванията през 2030 г., посветени на две хилядолетия от Кръщението на Иисус Христос. Те ще се проведат на мястото на Кръщението на Спасителя – Витания отвъд Йордан.

Укрепване на отношенията между двете църкви

Според Българската православна църква визитата е допринесла за укрепването на отношенията между Българската и Йерусалимската патриаршия. Йерусалимският патриарх Теофил III определи посещението като „историческо“.

Поклонението пред Божи гроб и светините в Йордания, както и съвместните богослужения, бяха сред централните моменти на визитата.

От българската църковна делегация подчертаха и значението на православните християнски общности в Светите земи, които продължават да съхраняват своята вяра и църковен живот.

В делегацията участваха Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия синод, архимандрит Теофил, протодякон Деян Коруноски, представители на Патриаршията и съветници на Българския патриарх.

От БПЦ изразиха благодарност към Йерусалимската патриаршия, Кралския Хашемитски двор на Йордания и българските дипломатически представителства за съдействието и организацията по време на посещението.

В края на визитата беше отправено посланието от Псалтира: „Искайте мир за Иерусалим!“