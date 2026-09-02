Патриарх Даниил възглави Литургията за началото на Църковната нова година

Българският патриарх призова новото църковно новолетие да бъде време за покаяние, укрепване на вярата и любов към Бога и ближните

На 1 септември – Начало на Индикта и Църковната нова година, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил възглави светата Литургия в столичния митрополитски храм „Св. вмчца Неделя“.

В съслужение с патриарха бяха Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, Велбъждският епископ Исаак – втори викарий на Софийския митрополит, храмовото духовенство, свещеник Джон Милър от Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия, както и протодякон Иван Петков и дяконите Юлиян Периклиев, Васил Груев и Христо Христов.

Песнопенията по време на богослужението бяха изпълнени от мъжкия хор на храм „Св. вмчца Неделя“ под диригентството на проф. д-р Мирослав Попсавов.

„Господ ни отваря възможността за покаяние“

В края на богослужението патриарх Даниил произнесе слово, посветено на духовния смисъл на новата Църковна година.

„В първия ден на месец септември, в началото на новата Църковна година, в богослужебните събрания ние си припомняме благодатните слова, с които нашият Господ и Спасител Иисус Христос възвести настъпването в света на благоприятната Господня година“, каза Българският патриарх.

В словото си той припомни и редица събития от изминалата година, дали според него възможност на вярващите да се докоснат до примери на святост. Сред тях са излъчването на телевизионния сериал за живота на преподобни Паисий Светогорец и посрещането на православни светини в Софийската епархия.

Патриархът посочи мощите на свети Гавриил Ургебадзе, свети Йоан Руски и свети Давид Евбейски, както и на свети Лазар Българин. Той припомни и гостуването в различни български епархии на Иверската Хавайска мироточива икона на Божията Майка.

Примери за вяра и в трудни времена

Даниил обърна внимание и на личности от по-близкото минало, чийто живот е бил представен чрез книги и филми през изминалата година. Сред тях са Неврокопският митрополит Натанаил, йеромонах Паладий, свещеник Никола Милеков и протойерей Евстати Янков.

По думите на патриарха тези хора са живели в различни и често тежки времена – на войни, политически превратности, гонения, кризи и неверие, но са успели да съхранят своята вяра.

„В това се заключават и нашите надежди в началото на новото църковно новолетие, че с времето, което Господ отваря пред нас, Той ни отваря и дверите, възможността за покаяние, възможността да се обновява и утвърждава вярата ни“, заяви патриарх Даниил.

Той пожела вярващите да укрепват любовта си към Бога и ближните и тя да намира израз в техните мисли, желания и постъпки.

„По молитвите на Пресветата наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, на празнуваните днес светии и на всички светци, Господ да направи настъпващата нова Църковна година благоприятна за нашето спасение“, завърши Българският патриарх.

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Текст: Михаил Тасков

Снимки: Весела Игнатова