Крал Абдула II покани Българския патриарх на честванията през 2030 г. по повод 2000 години от Кръщението на Иисус Христос

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил се срещна с краля на Йордания Абдула II. Сред основните теми на разговора бяха защитата на християнското присъствие в Близкия изток, опазването на светите места в Йерусалим и междурелигиозният диалог.

Заедно с патриарх Даниил в срещата участваха Йерусалимският патриарх Теофил III, Неврокопският митрополит Серафим, Кириакополският архиепископ Христофор и архимандрит Теофил. Присъства и принц Гази бин Мохамед, главен съветник на краля по религиозните и културните въпроси.

Абдула II: Йордания ще продължи да защитава християнското присъствие

По време на разговора крал Абдула II потвърди ангажимента на Йордания да продължи да защитава християнското присъствие в региона и да отстоява ролята си в опазването на мюсюлманските и християнските свети места в Йерусалим.

Йорданският монарх отправи и официална покана към патриарх Даниил да участва в честванията през 2030 г., посветени на 2000 години от Кръщението на Господ Иисус Христос.

Тържествата ще се проведат на мястото на Кръщението на Христос – Витания отвъд Йордан.

Според крал Абдула II годишнината е възможност да бъде подчертано историческото и религиозното значение както на мястото на Кръщението, така и на останалите духовни и културни забележителности в Йордания.

Патриарх Даниил: Йордания има специално място в сърцата на православните българи

Патриарх Даниил подчерта добрите отношения с Хашемитското кралство и отношението му към християнското наследство.

„Йордания има запазено място във всяко православно българско сърце и в молитвите на Българската православна църква“, посочи Негово Светейшество.

Той открои и откриването на първия християнски университет в Йордания – Международния православен университет на мястото на Кръщението Господне.

По думите му подобни инициативи утвърждават Йордания като държава на мира и разбирателството между различните народи и вероизповедания и като своеобразен мост между Светите земи и съвременната европейска християнска цивилизация.

Акцент върху мира и междурелигиозния диалог

Българският патриарх даде висока оценка и на ролята на Йордания за мирното съжителство и междурелигиозното разбирателство в региона.

Той обърна внимание на заявената от крал Абдула II позиция за защита на християнските общности и тяхното вековно наследство в Близкия изток.

Патриарх Даниил подчерта значението на призивите за мир, диалог, справедливост и зачитане на човешкото достойнство на фона на тежките изпитания, пред които са изправени народите в региона.

Български подаръци за крал Абдула II

В края на срещата бяха разменени символични подаръци.

Патриарх Даниил подари на крал Абдула II картина с пейзаж от Велико Търново, както и българско розово масло.