Патриарх Даниил се срещна с краля на Йордания Абдула II
Крал Абдула II покани Българския патриарх на честванията през 2030 г. по повод 2000 години от Кръщението на Иисус Христос
Негово Светейшество Българският патриарх Даниил се срещна с краля на Йордания Абдула II. Сред основните теми на разговора бяха защитата на християнското присъствие в Близкия изток, опазването на светите места в Йерусалим и междурелигиозният диалог.
Заедно с патриарх Даниил в срещата участваха Йерусалимският патриарх Теофил III, Неврокопският митрополит Серафим, Кириакополският архиепископ Христофор и архимандрит Теофил. Присъства и принц Гази бин Мохамед, главен съветник на краля по религиозните и културните въпроси.
Абдула II: Йордания ще продължи да защитава християнското присъствие
По време на разговора крал Абдула II потвърди ангажимента на Йордания да продължи да защитава християнското присъствие в региона и да отстоява ролята си в опазването на мюсюлманските и християнските свети места в Йерусалим.
Йорданският монарх отправи и официална покана към патриарх Даниил да участва в честванията през 2030 г., посветени на 2000 години от Кръщението на Господ Иисус Христос.
Тържествата ще се проведат на мястото на Кръщението на Христос – Витания отвъд Йордан.
Според крал Абдула II годишнината е възможност да бъде подчертано историческото и религиозното значение както на мястото на Кръщението, така и на останалите духовни и културни забележителности в Йордания.
Патриарх Даниил: Йордания има специално място в сърцата на православните българи
Патриарх Даниил подчерта добрите отношения с Хашемитското кралство и отношението му към християнското наследство.
„Йордания има запазено място във всяко православно българско сърце и в молитвите на Българската православна църква“, посочи Негово Светейшество.
Той открои и откриването на първия християнски университет в Йордания – Международния православен университет на мястото на Кръщението Господне.
По думите му подобни инициативи утвърждават Йордания като държава на мира и разбирателството между различните народи и вероизповедания и като своеобразен мост между Светите земи и съвременната европейска християнска цивилизация.
Акцент върху мира и междурелигиозния диалог
Българският патриарх даде висока оценка и на ролята на Йордания за мирното съжителство и междурелигиозното разбирателство в региона.
Той обърна внимание на заявената от крал Абдула II позиция за защита на християнските общности и тяхното вековно наследство в Близкия изток.
Патриарх Даниил подчерта значението на призивите за мир, диалог, справедливост и зачитане на човешкото достойнство на фона на тежките изпитания, пред които са изправени народите в региона.
Български подаръци за крал Абдула II
В края на срещата бяха разменени символични подаръци.
Патриарх Даниил подари на крал Абдула II картина с пейзаж от Велико Търново, както и българско розово масло.