Патриарх Даниил се поклони на Гроба на Божията Майка в Йерусалим

Българският патриарх отправи послание за единството на Църквата по време на първото си мирно посещение в Йерусалимската патриаршия

На 27 септември, като част от официалната програма на първото мирно посещение на Българския патриарх Даниил в Йерусалимската патриаршия, Негово Светейшество и водената от него църковна делегация се поклониха в храма на Гроба на Божията Майка.

Патриарх Даниил беше официално посрещнат от Еленополския митрополит Йоаким, след което в храма беше отслужен молебен.

Патриарх Даниил: Вярата и любовта в Христа са по-силни от всяко разделение

В словото си Българският патриарх постави акцент върху единството на Църквата и примера на Света Богородица и светите апостоли.

„Нека по молитвите на Света Богородица и на светите апостоли […] тя да помага и на нас да пазим това единство на Църквата и да възвестяваме, че вярата и любовта в Христа са по-силни от всяко разделение“, каза патриарх Даниил.

Той благодари на митрополит Йоаким и духовниците за тяхното служение, благодарение на което хиляди християни от целия свят посещават светинята и получават духовна подкрепа.

След богослужението Негово Светейшество се поклони пред Гроба на Божията Майка, както и пред пазената в храма Йерусалимска чудотворна икона.

Размениха си икона и енголпие

По време на кратък прием Еленополският митрополит Йоаким подари на Българския патриарх икона на Света Богородица с пожелание тя да го закриля и напътства в архипастирското му служение.

От своя страна патриарх Даниил му подари енголпие с образа на свети Йоан Рилски, като пожела всебългарският покровител да бъде негов застъпник и помощник.

В рамките на програмата си патриарх Даниил и българската църковна делегация посетиха още мястото на Христовото Възнесение, Гетсиманската градина и манастира „Света Мария Магдалина“, където бяха посрещнати от сестринството на светата обител.