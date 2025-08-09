Патриарх Даниил отслужи водосвет на езерото „Бъбрека“ по време на похода „Рилският Чудотворец“

За 16-а поредна година от 1-ви до 5-и август се състоя поклонническият път „Рилският Чудотворец“, възпоменаващ Пренасянето мощите на преподобния отец св. Йоан Пустинножител Рилски Чудотворец, от Търновград в Рилската света обител през 1469 г.

Традиционно за похода, в навечерието на празника Преображение Господне бе отслужен водосвет на рилското езеро „Бъбрека“, който за втора поредна година се извършва от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. В съслужение бяха Техни Преосвещенства Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, Агатополският епископ Йеротей, ставрофорен иконом Георги Паликарски – архиерейски наместник на Дупнишка духовна околия, протойерей Сава Кокудев, протойерей Кръстин Апостолов и протойерей Стоян Бербатов (от Западно- и Средноевропейска епархия).

В края на водосвета Негово Светейшество се обърна към поклонниците с думите: „Със стъпките и с молитвите си вие подражавате на св. Йоан Пустинножител Рилски Чудотворец – покровителят на тази планина и на целокупния наш народ, и показвате на православните християни в България и на всички човеци, че подвигът, който св. Йоан Рилски извършва, не само не е забравен, но е жив и живее в сърцата на много хора. Защото същата благодат, която е възпламенила у него желанието да се отдаде на пустиннически живот и го е укрепявала през толкова години сам в тази планина – първоначално в хралупата на едно дърво, а после в пещерата, докато се съгради манастирът – укрепява и всички вас да преминавате този път. Дъжд ви е валял, вятър ви е духал, гръмотевици са падали, но огънят на благодатта в сърцето гори и дава на човека сили; стихиите се смиряват пред Божията благодат, която ни подбужда да вървим към Бога, да Го търсим, да подражаваме на светиите, които са Го прославили, и така да се трудим за своето спасение. Поздравяваме ви, приветстваме ви, насърчаваме ви, Бог да ви помага докрай да преминете благополучно и винаги да прославяте Бога в сърцата си.“

След като на 1-ви август бе дадено начало на похода с патриаршеска св. Литургия в старинния столичен храм „Св. София“, преминавайки през планините Витоша, Верила и Рила, стотиците поклонници пристигнаха на 5-и август вечерта в Рилската света обител, където на следващия ден присъстваха на празнична св. Литургия за Преображение Господне и се причастиха със светите Тяло и Кръв Христови. Участниците на похода по традиция се поклониха и в пещерата на рилския Чудотворец, където се намира старата постница „Св. Йоан Рилски“ с гробното място на светеца.

Снимки: Димитър Цонков

Видео: Телевизия на Софийската света митрополия

