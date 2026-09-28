Патриарх Даниил от Йерусалим: Мирът е възможен, а след Разпятието идва Възкресението

Българският патриарх подчерта хилядолетните връзки между Българската православна църква и Йерусалимската патриаршия и изрази тревога за конфликтите в Близкия изток

Българският патриарх Даниил отправи силно послание за мир, единство и съхраняване на вековните духовни връзки между Българската православна църква и Йерусалимската патриаршия по време на своето мирно посещение в Светите земи.

В словото си Негово Светейшество изрази благодарност за братското общение с Йерусалимската патриаршия и припомни дългата история на отношенията между двете православни църкви.

В деня, в който Православната църква отбелязва по стар стил празника на Всемирното Въздвижение на животворящия Кръст Господен, Българският патриарх и представителите на Йерусалимската патриаршия отслужиха заедно света Евхаристия в храма „Възкресение Христово“, издигнат на мястото на Христовите страдания и Гроба Господен.

Хилядолетни духовни връзки между България и Светите земи

Патриарх Даниил обърна специално внимание на историческите отношения между Българската православна църква и Йерусалимската патриаршия.

Той посочи, че контактите имат хилядолетна история, чиито корени могат да бъдат проследени още до делото на светите братя Кирил и Методий и първите преводи на старобългарски език на богослужебни книги, жития и произведения на светци, свързани с Йерусалимската църква.

В словото си патриархът припомни и значението на старобългарски ръкописи като Асеманиевото евангелие, Синайския псалтир и Синайския молитвеник, съхранени през вековете в манастири в Йерусалим и Синай.

Връзките със Светите земи не се ограничават единствено до книжовността. Патриарх Даниил посочи и влиянието на йерусалимската традиция върху старобългарското християнско изкуство и архитектура.

Като пример той даде старобългарската ротонда „Свети Йоан“ във Велики Преслав, известна още като Златната или Кръглата църква, която според специалисти по християнско изкуство и църковна археология представлява архитектурно копие на Йерусалимския храм на Гроба Господен.

Български монаси са живели и работили в Божигробските манастири

В словото си Българският патриарх припомни и сведенията за български монаси, които между XVI и XVIII век са живели и работили в Божигробските манастири „Свети Сава“ и „Свети Архангели“.

Към края на XVI век българите са имали и свой параклис в една от йерусалимските църкви, където богослуженията са се извършвали на църковнославянски език.

Патриарх Даниил припомни още посещенията по българските земи на йерусалимски духовници, които са събирали пожертвования за Светите земи.

Патриарх Даниил припомни подкрепата при църковния разкол през 1998 г.

Особено място в словото беше отделено на подкрепата, която Йерусалимската патриаршия е оказала на Българската православна църква по време на Разширения и всеправославен събор през 1998 г.

„Ние няма да забравим никога помощта и подкрепата, оказана от светата Йерусалимска патриаршия от Вашия достоен предшественик приснопаметния Йерусалимски патриарх Диодор към Българската патриаршия по време на Разширения и всеправославен събор през 1998 г. с цел преодоляване на политически инспирирания разкол в нея“, заяви патриарх Даниил.

Според него днес от двете църкви зависи да продължат и задълбочат утвърдените през вековете отношения и сътрудничество в името на църковното единство.

„Вашите скърби са и наши скърби“

Българският патриарх обърна специално внимание и на ситуацията в Близкия изток, където конфликтите и военните сблъсъци продължават да причиняват страдание и несигурност.

Той посочи, че все повече християни са принудени да напускат родните си места, въпреки че християнското присъствие по тези земи има двухилядолетна история.

„Вашите скърби са и наши скърби, Вашите надежди са и наши надежди. Вие неизменно сте в нашите молитви, в нашите мисли и в нашите сърца“, заяви патриарх Даниил.

Той изрази уважение и надежда във връзка с инициативата на Йерусалимския патриарх за посредничество за постигане на траен мир между Украйна и Русия и прекратяване на войната.

„Във Вашите миротворчески усилия виждаме живо свидетелство за призванието на Църквата да лекува раните на разделението и да зове към помирение дори тогава, когато гласът на мира сякаш остава нечут“, каза Българският патриарх.

„Злото няма последната дума“

От Йерусалим патриарх Даниил отправи и послание за надежда и мир.

„И днес, тук, в самото сърце на християнството, където нашият Господ и Спасител Иисус Христос възкръсна от мъртвите, ние въздигаме Неговия животворящ и победоносен Кръст с непоколебима вяра, че злото няма последната дума, че мирът е възможен и че след Разпятието идва Възкресението!“, заяви той.

В молитвен спомен от мирното посещение патриарх Даниил подари комплект енголпия с кръст и резбовано Разпятие като знак на братска любов и уважение към Йерусалимския патриарх и Йерусалимската патриаршия.

Словото си Българският патриарх завърши с пожелание Божията любов, милост и силата на животворящия Кръст Христов да бъдат винаги с православните християни:

„За много и благословени години!“