Патриарх Даниил и патриарх Теофил III отслужиха заедно тържествена литургия на Божи гроб

Двамата предстоятели отбелязаха Кръстовден в Йерусалим, а след богослужението се проведе тържествена лития с Кръста Христов

Българският патриарх Даниил и Йерусалимският патриарх Теофил III възглавиха тържествената света Литургия в храма „Възкресение Христово“ – Божи гроб, в Йерусалим на 27 септември.

Богослужението се състоя на празника Въздвижение на светия Кръст Господен по Юлианския календар и се превърна в един от централните моменти от първото мирно посещение на патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия.

Преди началото на службата беше извършена традиционна лития от сградата на Йерусалимската патриаршия до храма „Възкресение Христово“. При влизането си двамата патриарси се поклониха пред Плочата на помазанието, а след това и пред Божи гроб.

В богослужението участваха архиереи и духовници от няколко православни църкви. От българска страна съслужиха Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия синод, архимандрит Теофил – игумен на Хаджидимовския манастир, и протодякон Деян Коруноски.

Към тях се присъединиха митрополити от Йерусалимската патриаршия и десетки свещеници от Йерусалим, България, Гърция и Румъния.

Лития с Кръста Христов

След края на светата Литургия духовниците и вярващите участваха в тържествена лития с Кръста Христов.

Йерусалимският патриарх Теофил III носеше над главата си кръста, в който се съхраняват частици от Кръста Христов. Шествието премина до мястото, където според християнската традиция светият Кръст е бил открит от света Елена.

Последва лития около Кувуклията на Божи гроб. Светинята беше носена и от Българския патриарх Даниил, Неврокопския митрополит Серафим, Мелнишкия епископ Герасим и представители на Йерусалимската патриаршия.

Тържественото шествие завърши в параклиса на Голгота.

Послание за мир в свят на конфликти

След богослужението духовните тържества продължиха в приемния салон на Йерусалимската патриаршия, където двамата патриарси отправиха послания към вярващите.

В словото си патриарх Теофил III постави акцент върху значението на Кръста като символ на Христовата победа, помирението и надеждата.

Той обърна внимание и на войните, разделенията, несправедливостта и нетърпимостта в съвременния свят, като подчерта ролята на Църквата в свидетелството за мир.

Патриарх Даниил припомни вековните връзки със Светите земи

Българският патриарх Даниил от своя страна насочи вниманието към дългата история на отношенията между Българската православна църква, българския народ и Йерусалимската патриаршия.

Той припомни сведенията за български монаси, живели и служили в Божигробски манастири през вековете, както и подкрепата, оказана от Йерусалимската патриаршия на Българската православна църква при преодоляването на разкола през 1998 г.

Патриарх Даниил засегна и настоящата ситуация в Близкия изток, като изрази съпричастност към християнските общности, изправени пред последиците от продължаващите конфликти в региона.

Той увери Йерусалимския патриарх, че Българската православна църква остава духовно съпричастна към него и повереното му паство.

Първо мирно посещение на патриарх Даниил

Визитата в Йерусалимската патриаршия е първото мирно посещение на патриарх Даниил там след избирането му за Български патриарх.

Тя започна на 25 септември по покана на Йерусалимския патриарх Теофил III и с решение на Светия синод на Българската православна църква. Официалната програма продължава до 30 септември и включва поклонение и посещения на редица християнски светини в Светите земи и Йордания.

На 27 септември патриарх Даниил и водената от него църковна делегация посетиха и храма на Гроба на Божията Майка, а същия ден българският патриарх беше тържествено посрещнат във Витлеем и посети манастира „Св. Сава Освещени“.