Патриарх Даниил бе тържествено посрещнат във Витлеем и се поклони на мястото на Рождество Христово

В чест на първото мирно посещение на Българския патриарх в Йерусалимската патриаршия беше отслужено специално молитвено последование, което по традиция се извършва само на Бъдни вечер

С особена тържественост, музика и църковни песнопения Българският патриарх Даниил беше посрещнат във Витлеем като част от първото му мирно посещение в Йерусалимската патриаршия.

Шествието започна от площада пред катедралата „Рождество Христово“, където в чест на Негово Светейшество беше отслужено специално молитвено последование.

По традиция то се извършва само на Бъдни вечер, но този път беше отслужено специално по повод мирната визита на Българския патриарх.

Патриарх Даниил се поклони в пещерата на Рождество Христово

Негово Светейшество беше посрещнат от Диокесарийския митрополит Венедикт, братството на базиликата във Витлеем, духовници от региона и представители на местните власти.

При влизането си в катедралата патриарх Даниил и водената от него църковна делегация се поклониха в пещерата, където се е родил Иисус Христос. По време на посещението бяха разменени и символични подаръци.

В словото си Българският патриарх постави акцент върху мира и любовта в свят, раздиран от конфликти.

Той подчерта, че именно любовта е християнското свидетелство, което трябва да бъде показвано, особено на мястото, където за първи път са прозвучали думите:

„Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!“

Посещение в манастира на свети Сава Освещени

В рамките на програмата патриарх Даниил посети и манастира на свети Сава Освещени, където беше посрещнат от игумена архимандрит Евдоким и братството на древната света обител.

Българската църковна делегация се поклони пред мощите на свети Сава, както и пред мощите на други подвижници.

Патриархът и делегацията посетиха и се помолиха в пещерата, където е живял, подвизавал се и се е трудил свети Йоан Дамаскин.

Посетена беше и пещерата-храм „Св. Николай Чудотворец“, осветена още през V век.

Пред игумена и братята на манастира патриарх Даниил сподели, че възможността да посети светата обител е голямо благословение. Той пожела Бог, по молитвите на свети Сава, да помага и закриля братството на манастира и да го преумножава.