Пътни полицаи разговаряха с ученици за рисковете на пътя

Бъдещи шофьори от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив разговаряха с пътни полицаи и прокурор за опасностите, които ги дебнат при рисково шофиране, както и за санкциите, които могат да ги сполетят.

“Скорост над 40 км става смъртоносна, нужни са от 2 до 6 секунди, за да се случи катастрофата”, предупреди ги заместник-районният прокурор на Пловдив Румяна Зайкова-Калеева. Тя помоли бъдещите шофьори да забравят за „доказването“ пред приятели с рисово шофиране.

Учениците от 11. клас разговаряха с инспектор Васил Бочуков от Пътна полиция за последствията. Своеобразният урок по пътна безопасност се проведе до смачканите до неузнаваемост при тежки катастрофи коли на паркинга на КАТ в града. “За съжаление наши ученици загинаха в пътнотранспортни произшествия. Затова предприехме тази необичайна стъпка, за да предпазим учениците ни. Искахме да видят лице в лице последствията от високите скорости. Те не го осъзнават, докато не го видят“, казва инженер Людмила Ганчева, директор на гимназията.

Прокурор Калеева запозна учениците и с наказанията, които очакват всеки нарушител – до 5 години затвор за шофиране след употреба на наркотици, а за причиняване на смърт при катастрофа – затвор до 20 години.

