Пътна полиция с призив към водачите: Шофирайте с повишно внимание и съобразена с метеорологичните условия дистанция

Към момента по основните направления към столицата, по автомагистаралите „Тракия” и „Хемус”, видимостта е намалена, вследствие на образувалите се мъгли.

Преобладават и превалявания.

В утрешните сутрешни часове на места в котловините и равнините се очаква ограничена видимост в комбинация с ниска облачност.

Предвид влошените метеорологични условия от Националния координационен център за безопасно движение по пътищата призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена дистанция.