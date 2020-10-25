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България 

Пътна полиция с призив към водачите: Шофирайте с повишно внимание и съобразена с метеорологичните условия дистанция

Недялко Тенев

Към момента по основните направления към столицата, по автомагистаралите „Тракия” и „Хемус”, видимостта е намалена, вследствие на образувалите се мъгли.

Преобладават и превалявания.

В утрешните сутрешни часове на места в котловините и равнините се очаква ограничена видимост в комбинация с ниска облачност.

Предвид влошените метеорологични условия от Националния координационен център за безопасно движение по пътищата  призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена дистанция.

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