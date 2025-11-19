Пътна безопасност в детската гадина по проект на МОН

Пътна безопасност в детската градина е във фокуса на заниманията по интереси, които се осъществяват по проект „Силен старт“ на МОН.

Такава тема на обучение чрез преживяване са избрали в ДГ „Звънче“, гр. Панагюрище.

За обучението учителите използват подходящи материали и пособия като пътни знаци, светофар, тротинетки, велосипеди, светлоотразителни жилетки, табла, дидактични игри и презентации.

Проиграват се ситуации от реалния живот, а децата усвояват с интерес знания и умения и затвърдяват практически усвоените знания за правилата на пътя.

Двигателната активност и здравословното хранене също са част от дейностите по проекта в детската градина. В момента в първа и четвърта група се въвежда иновативни елементи на по образователно направление физическа култура, като се използват игрови методи и похвати и се осъществяват интегративни връзки с другите образователни направления в предучилищното образование. Дейностите се допълват от интензивна работа с родителите за повишаване на информираността им за здравословното хранене и необходимостта от двигателна активност.

По проект „Силен старт“ в ДГ „Звънче“ е назначен логопед, който провежда занимания с осем деца в специално оборудван кабинет – също с финансиране по проекта. В детската градина се обучават и социализират осем деца със специални образователни потребности. Осигурени са комплекти за работа с деца с комуникативни нарушения, терапевтичен албум за корекция на езикови дефицити, комплект логопедични сонди, игри, пъзели и др. Благодарение специализираното оборудване и на последователната работа на логопеда Лилия Петришка много от децата вече имат напредък в речевото и комуникативното си развитие.

В детската градина работи и образователен медиатор, назначен също по проекта – Минка Машонова, която е и родител на дете в градината. Тя оказва съдействие за обхващането и включването на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование, като при необходимост ги придружава до градината и обратно до дома им. Тя посещава семействата на децата, които подлежат на задължително предучилищно образование, провежда разговори с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на детската градина.

Проект „Силен старт“ се финансира по програма „Образование“ и се съфинансира от Европейския социален фонд. Много от дейностите целят осигуряване на достъп и трайно приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система.

