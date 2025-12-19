петък, декември 19, 2025
Последни:
България

Първо заседание на Общото събрание на Националния фонд за декарбонизация

Редактор

В Министерството на енергетиката се проведе първото заседание на Общото събрание на Националния фонд за декарбонизация. Заседанието бе ръководено от министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков и отбеляза началото на дейността на новия фонд, чиято цел е осигуряване на подкрепа в усилията за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии.

Общото събрание единодушно прие правилата за провеждане на първото общо събрание на донорите, както и правилата за организацията на работа на фонда. Част от дневния ред бе и изборът на членове на Управителния съвет, в който влизат представители на ангажирани институции, агенции и неправителствени организации.

„Националният фонд за декарбонизация ще даде реална възможност на собствениците на еднофамилни сгради, които понасят най-сериозен удар при увеличение на цените на енергията, да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност“, отбеляза министър Станков.

Фондът ще предоставя финансови средства за мерки, обединяващи енергийна ефективност и възобновяема енергия, като същевременно улеснява административния процес и осигурява подкрепа от общините. Това прави инициативата реална и достъпна възможност за хиляди семейства да инвестират в своя дом и да намалят разходите за енергия.

Интересно от мрежата

Вижте още

Правителството възложи на министъра на правосъдието да организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България

Редактор

Правителството прие промени за ускорено внедряване на интелигентни транспортни системи в транспорта

Редактор

Започна участието на премиера Желязков в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Редактор

Pin It on Pinterest