Първо заседание на Общото събрание на Националния фонд за декарбонизация

В Министерството на енергетиката се проведе първото заседание на Общото събрание на Националния фонд за декарбонизация. Заседанието бе ръководено от министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков и отбеляза началото на дейността на новия фонд, чиято цел е осигуряване на подкрепа в усилията за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии.

Общото събрание единодушно прие правилата за провеждане на първото общо събрание на донорите, както и правилата за организацията на работа на фонда. Част от дневния ред бе и изборът на членове на Управителния съвет, в който влизат представители на ангажирани институции, агенции и неправителствени организации.

„Националният фонд за декарбонизация ще даде реална възможност на собствениците на еднофамилни сгради, които понасят най-сериозен удар при увеличение на цените на енергията, да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност“, отбеляза министър Станков.

Фондът ще предоставя финансови средства за мерки, обединяващи енергийна ефективност и възобновяема енергия, като същевременно улеснява административния процес и осигурява подкрепа от общините. Това прави инициативата реална и достъпна възможност за хиляди семейства да инвестират в своя дом и да намалят разходите за енергия.

