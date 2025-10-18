Пагони и дипломи получи третият випуск военни лекари на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Румен Радев, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Аделина Николова присъстваха на тържествения акт по случай присвояване на първо офицерско звание на курсантите-випускници от специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ от Випуск 2025 – „Сливнишко-Драгомански“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Обучението се осъществява по тристранната програма на Военномедицинска академия, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна. На церемонията, която се проведе във ВМА днес, 18 октомври, присъстваха и висши офицери от Българската армия, представители на политическото ръководство на Министерството на отбраната, близки на випускниците.

„От днес във вашия живот настъпва качествена промяна – от военнослужещи курсанти вие ставате част от офицерския корпус на Българската армия и въоръжените ни сили. Благодарен съм за вашия труд, устойчивост, упоритост по време на обучението“, каза министър Запрянов в приветствието си към випускниците. Той подчерта, че за шест години те са покрили изискванията за две бакалавърски дипломи – по военно дело и специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“, което показва огромния им потенциал и дава основание да се вярва, че ги очаква успешна кариера във въоръжените сили.

Министърът на отбраната увери дипломиращите се военни лекари, че правителството полага максимални усилия да превърне развитието на въоръжените ни сили в приоритет, като припомни, че от началото на 2025 г. бяха увеличени както възнагражденията на военнослужещите със средно 30%, така и стипендиите във висшите военни училища. Той подчерта, че това е довело до рязко нарастване на броят на кандидатите за служба в Българската армия и за военно обучение. „На вашите плещи, като медицински специалисти, ще лежи усвояването на новостите в медицинската наука. Гответе се да бъдете лекари, да полагате грижи за здравето на нашите и на съюзническите военнослужещи. Убеден съм, че имате необходимите знания и опит“, каза в заключение той.

„В този тържествен ден вие не просто получавате диплома и пагони, а отговорност и място в историята. Избрахте най-трудния, но и най-истинския път – по който се върви не заради лична слава, а заради другите“, обърна се към випускниците началникът на ВМА и главен лекар на Въоръжените сили генерал-майор проф. д.м.н. Венцислав Мутафчийски. „Вие сте доказателството, че каузата на военната медицина е жива. Затова и днес ви посрещаме не с фанфари, а с вяра, че ще носите тази мисия с чест и ще я укрепите за тези, които идват след вас“, каза той.

Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов подчерта, че ключовата фраза за успеха на тази образователна програма е единство на усилията. „Три институции – Военномедицинска академия, Медицински университет – Варна и ВВМУ съчетаха традициите си и професионализма, за да осъществят и направят успешен този пилотен проект. Уверявам ви, че няма по-голяма чест от това да служите на родината си и то като военни лекари“, зави той и изказа благодарност към ръководството на Министерството на отбраната за постоянната подкрепа.

Първо офицерско звание, дипломи и назначения на длъжности получиха 18 курсанти от специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ на специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.

