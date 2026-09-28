ОУ „Неофит Рилски“ в Горно Драглище представи своя химн „Напред със светлината вървим“

ОУ „Неофит Рилски“ в село Горно Драглище представи своя химн, озаглавен „Напред със светлината вървим“.

Песента е създадена в рамките на националната инициатива на Сдружението на композиторите, авторите и музикалните издатели МУЗИКАУТОР – „Светилник 2025-2026: Че какво без песен е светът!“.

Автор на музиката и аранжимента на училищния химн е Станислав Симеонов, а текстът е дело на Аспарух Бойлов.

Новият химн носи заглавието „Напред със светлината вървим“ и е създаден специално за ОУ „Неофит Рилски“ – с. Горно Драглище.