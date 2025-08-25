Отворена е сесия за финансово подпомагане по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2025 г.

Министерството на културата обяви сесия за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници за 2025 г.

📖Общият финансов ресурс за реализиране на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ е 1 242 210 лв.

📖Срокът за представяне на проектни предложения е 30 календарни дни, считано от 26.08.2025 г.

📖Съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилата проектните предложения се подават в един екземпляр по един от следните начини:

на хартиен носител – в деловодството на Министерството на културата или чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер на адрес: гр. София 1000, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17; по електронен път – през електронния портал на Министерството на културата: https://dportal.mc.government.bg, с електронен подпис, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

📖Правилата и формулярите можете да намерите на сайта на Министерството на културата.

