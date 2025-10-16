четвъртък, октомври 16, 2025
Последни:
България

Отпадане на визите за български граждани при краткосрочни пътувания до Република Южна Африка

Редактор

Министерството на външните работи уведомява, че считано от 7 октомври 2025 г., притежателите на обикновени български паспорти могат да влизат и пребивават в Република Южна Африка без необходимост от виза за срок до 90 дни при краткосрочни посещения.

Безвизовият режим не обхваща пътувания с цел обучение, работа, управление или регистриране на бизнес, получаване на медицинско лечение и други дейности, посочени в чл. 13–24 от Имиграционния акт на Република Южна Африка.

Това решение отразява високото ниво на двустранните отношения между България и Република Южна Африка и ще допринесе за улесняване на контактите между гражданите, туризма и бизнес обмена.

Българските граждани могат да пътуват краткосрочно без визи до над 170 държави по света.

Интересно от мрежата

Вижте още

Министър Иванов ще обяви първите данни от проверката в наводнените райони

Редактор

Зам.-министър Георгиев бе гост на честванията на 76-ата годишнина от основаването на СУ „Васил Левски“ – Пловдив

Редактор

Главен инспектор Златка Падинкова: Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро

Редактор

Pin It on Pinterest