ноември 12, 2025
Отменя се заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Заместник министър-председателят и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Томислав Дончев отменя насроченото за утре заседание на Съвета. Причината за това е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание.

​В своята работа правителството винаги се еръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета. 

Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.

Специализирана международна полицейска операция за неутрализиране на незаконните потоци на хора и стоки се провежда на няколко гранични пункта в страната

Вицепрезидентът: Загуби ли рафинерията в Бургас, България ще се окаже в изключително трудна ситуация

Министър Иванов бе гост на освещаването на новия храм и откриването на северното крило в Кремиковския манастир

