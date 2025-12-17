Отличия от министъра на вътрешните работи за успешното присъединяване към Европейските жандармерийски сили

Директорът на Главната дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ главен комисар Николай Николов, трима служители от отдел „Международно сътрудничество и международни проекти“ в ГДЖСОБТ и един – от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“-МВР бяха наградени от министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Те са отличени за професионалните им и резултатни действия, довели до присъединяването на страната ни към Европейските жандармерийски сили.

Официално българският флаг бе развят за първи път на церемония в централата на ЕЖС на 11 декември в португалския град Кашкайш.

Директорът на ГДЖСОБТ е награден с почетно отличие на МВР „За доблест и заслуга“, III степен, а останалите служители са отличени с други награди.

