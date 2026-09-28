Откриха нова процедура за избор на европейски прокурор от България

Кандидатите могат да подават документи до 17:30 часа на 12 октомври 2026 г.

Със заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов е открита нова процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от България. В края на процедурата страната ни трябва да посочи трима кандидати, от които Съветът на ЕС ще избере и назначи един прокурор в Европейската прокуратура (EPPO).

Европейските правила изискват всяка държава, която участва в засиленото сътрудничество по Регламента за създаване на Европейската прокуратура, да предложи трима кандидати. В момента в EPPO участват 25 държави членки на Европейския съюз.

Петчленна комисия ще извърши подбора

Според заповедта на министър Николай Найденов процедурата в България ще бъде проведена от петчленна комисия.

В състава ѝ ще участват един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес, двама наказателни съдии от Върховния касационен съд и двама прокурори от Върховната касационна прокуратура.

Министерството на правосъдието няма да има свой представител в комисията, като това е предвидено като допълнителна гаранция за нейната независимост.

Какви са изискванията към кандидатите?

Кандидатите за европейски прокурор трябва да бъдат действащи съдии, прокурори или следователи с най-малко 12 години юридически стаж.

От тях се изисква практически опит във финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Кандидатите трябва да владеят английски език минимум на ниво B2, независимостта им да бъде извън всякакво съмнение и да притежават необходимите качества за изпълнение на функциите на европейски прокурор.

Предвидено е и изискване за възрастта на кандидатите съгласно критериите на Европейския съюз.

Публично изслушване ще се излъчва онлайн

Самият подбор ще премине през два етапа. Първият включва проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представените от тях документи.

Допуснатите кандидати ще преминат през публично изслушване, което ще бъде излъчвано онлайн.

След приключване на процедурата комисията ще определи трима кандидати и ще предложи на министъра на правосъдието да внесе кандидатурите им за одобрение от Министерския съвет.

Документи се приемат до 12 октомври

Документите за участие могат да бъдат подавани до 17:30 часа на 12 октомври 2026 г.

Те се приемат в Центъра за административно обслужване на Министерството на правосъдието в София на ул. „Славянска“ №1, чрез информационната система за сигурно електронно връчване или по електронна поща.