Всяка година на 5 декември отбелязваме Световния ден на почвата.

Денят е определен от Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) и се отбелязва официално за пръв път през 2014 г.

Днес, години по-късно, в Световния ден на почвата се включват над 150 страни по света с цел да се привлече общественото внимание върху поддържането на почвите в добро състояние и да се насочат усилия към устойчиво управление на почвените ресурси.

Може да отнеме до 1000 години, за да се произведат само 2-3 см почва. Специалистите се фокусират върху значението на почвата като органичен и невъзобновим природен ресурс и върху увеличаващите се мащаби на нейната деградация заради все по-интензивното й използване и урбанизацията.

Над 95 на сто от храната ни идва от почвата. Освен това тя осигурява 15 от 18-те естествено срещащи се химични елемента, необходими за растенията. Въпреки това в условията на изменението на климата и под натиска на човешката дейност почвите деградират. Световният ден на почвата привлича погледите към проблемите, възникнали вследствие на ерозия, замърсяване, изчерпване на органични и хранителни вещества, окисляване и други пагубни процеси, причинени от неустойчиви практики в управлението на земите.

Инициативите за Световния ден на почвата тази година (World Soil Day‘2025) се провеждат под мотото „Здравословни почви за здрави градове“ и имат за цел да се повиши осведомеността за това, че градската почва също е от основно значение. Под асфалта, сградите и улиците се крие почва. Ако тя е пропусклива и покрита с растителност, това помага за абсорбиране на дъждовната вода, регулиране на температурата, съхранение на въглерод и подобряване на качеството на въздуха. Но когато е запечатана с цимент, тя губи тези функции, което прави градовете по-уязвими от наводнения, прегряване и замърсяване. По повод Световния ден на почвата ООН тази година отправя призив към всички – от политиците до гражданите – да преосмислят градските пространства, за да изградят по-зелени, по-устойчиви и по-здравословни градове.

Световният ден на почвата е повод да си припомним, че грижата за почвите е грижа за планетата и за поколенията, които идват след нас. Нека продължим да работим за тяхното опазване и устойчиво използване.

В България държавната политика за опазване на почвените ресурси се осъществява чрез изпълнението на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2020 – 2030 г. Страната ни подкрепи приетата Стратегия на ЕС за почвите до 2030 г. за усвояване на ползите от здравите почви за хората, храните, природата и климата. Основните дейности в нея са свързани с изготвяне на методика и показатели за оценка на степента на опустиняване и влошаване качеството на земите в ЕС, както и с участие в програмата на ООН за определяне на цели за неутралност по отношение на деградацията на земите.

