сряда, септември 17, 2025
България

Освобождават се държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди

Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Брезник за преодоляване на последиците от обявеното частично бедствено положение.

Безвъзмездното предоставяне на питейната вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на учебните и социални заведения на територията на община Брезник за преодоляване на последиците от частичното бедствено положение, обявено със Заповед № ОМП-4/18.08.2025 г. на областния управител на област Перник и с удължен срок със Заповед № ОМП- 6/21.08.2025 г.

Сключен е Меморандум за разбирателство за развитие на капиталовите пазари

От МОСВ напомнят, че до 28 ноември собствениците на водовземни съоръжения за подземни води са длъжни да ги регистрират

България Хели Мед Сървиз става част от системата търсене и спасяване при авиационни произшествия

