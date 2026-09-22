Осем отбора ще мерят сили с дронове в състезанието „Ястребово око 26“

Румен Радев, Димитър Стоянов и адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения в Учебен център „Сливница“

Заключителният етап на състезанието с безпилотни летателни апарати „Ястребово око 26“ ще се проведе на 23 септември в Учебен център „Сливница“.

В надпреварата участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски. Военнослужещите ще демонстрират своите знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи.

След приключването на състезателната част ще бъдат наградени победителите.

От 13:30 часа ще започнат демонстрации на способности и бойни умения, които ще бъдат наблюдавани от министър-председателя Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Състезанието „Ястребово око 26“ поставя акцент върху практическата подготовка на военнослужещите за работа с безпилотни летателни системи.