Оператори на безпилотни летателни системи от Сухопътните войски получиха висока оценка за уменията си

Второто по рода си състезание между оператори на безпилотни летателни системи от формированията на Сухопътните войски „Ястребово око 25“ се проведе днес, 25 септември, на учебен център „Люляк“ край Стара Загора.

На събитието присъстваха президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените ни сили Румен Радев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков и други официални гости.

„Оптимист съм, България има възможности и Въоръжените ни сили се развиват добре. Трупаме умения, които бяха демонстрирани и днес. Темпото е добро, но може да бъде и още по-добро“, това заяви пред журналисти началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов след края на надпреварата.

Адмирал Ефтимов поздрави командира и личния състав на Сухопътните войски за организацията на състезанието. Той подчерта, че демонстрираните днес способности са в резултат на отпуснатите средства от държавния бюджет и по линия на военното сътрудничество със САЩ. Началникът на отбраната посочи, че нивото на амбиция е в следващата година в надпреварата да се включат и ударни дронове. Той заяви, че в новата реалност, в която се намираме, развитието на антидрон системите трябва да върви паралелно.

„Сами се убеждаваме, че това е крайно необходимо. Няма държава, която може сама да се бори с дронове. Антидрон системата е комплекс от мерки – наблюдение, откриване, класифициране, съпровождане, некинетично и кинетично въздействие. Това изисква огромен ресурс и оценявам инициативата „Стена срещу дронове“ като структуриран подход за насочване на отбранителната промишленост и извършване на стандартизация в процедурите и подготовката. Намирам това за положително“, заяви адмирал Ефтимов в отговор на журналистически въпрос за обявената преди дни европейска инициатива за създаването на общ щит срещу дронове. Той поясни, че след направен анализ в Министерството на отбраната и Щаба на отбраната, е представил на министъра възможностите на въоръжените ни сили за участие в инициативата. „Разчитаме на тези колективни механизми. Подобни има и в НАТО, в които също можем да се включим пълноценно спрямо нашите възможности“, отбеляза адмирал Ефтимов.

Динамиката на въвеждането на безпилотни летателни апарати в българските Въоръжени сили следва своя ход, посочи още адмирал Ефтимов. Тя зависи както от държавния бюджет, така и от процедурите за тяхното придобиване и въвеждане в експлоатация, за чието облекчаване в Министерството на отбраната се работи от няколко години. „Неслучайно в Европейския съюз има разбиране за улесняване на тези процедури“, заключи началникът на отбраната.

В състезанието „Ястребово око“ тази година участваха отбори от 2-ра Тунджанска механизирана бригада, 61-ва Стрямска механизирана бригада, 3-то бригадно командване, 5-то бригадно командване, 13-то бригадно командване, 101-ви алпийски полк, 4-ти артилерийски полк и 1-ви разузнавателен батальон. Надпреварата се проведе в два етапа: майсторско пилотиране и разузнаване на обект и ориентиране, по правилата за безопасен полет на европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати в неограничена категория.

Първа награда спечели отборът на 3-то бригадно командване, който бе отличен от президента и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Румен Радев, под чийто патронаж се провежда надпреварата. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов награди отбора на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, който се класира на второ място. Третото място заеха представителите на 101-ви алпийски полк, чиято награда беше връчена от командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Гостите на състезанието имаха възможност да наблюдават статичен показ на въоръжение и техника. Представени бяха безпилотни летателни системи: „Matrix 350”, „Teres 02”, „Phoenix 30”, „Aquilas”, „DJI mini 3 Pro”, „DJI mini 4 Pro”, „RAVEN”и „Scan Eagle”, както и динамичен показ на безпилотните летателни системи „Matrix 350” и „Aquilas”, които са на въоръжение в Сухопътните войски.

