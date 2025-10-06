Оперативният щаб: Спазвайте указанията на служителите на МВР

Информация за предприеманите организационни мерки във връзка с прогнозите за усложнена метеорологична обстановка

Оперативният щаб на Министерството на вътрешните работи проведе заседание, на което бе разгледана актуалната оперативна обстановка в страната и предприетите действия за преодоляване на последиците от бедствените ситуации, причинени от интензивните валежи в югоизточните и северозападните райони. Главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция „Национална полиция“, и главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, докладваха за организацията и работата на екипите на терен. Те призоваха гражданите стриктно да следват указанията на служителите на МВР по места.

Оперативната обстановка след проливните дъждове през последните дни постепенно се нормализира. Към момента екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ работят по 30 активни произшествия, осем от които са свързани с отводняване и отстраняване на паднали дървета. Продължава оказването на съдействие на местната власт в област Бургас за разчистване на отломките в най-засегнатите населени места. Все още 51 селища са без електрозахранване, но вече е възстановено водоснабдяването в град Трън.

Ограниченията за движение в района на комплекс „Елените“ остават в сила до сряда. На входно-изходните артерии са изградени контролно-пропускателни пунктове, а на място охраната се осъществява от полицейски патрули и екипи на жандармерията. Евакуирани са около 200 души, като половината от тях са настанени в хотелски комплекси извън засегнатия район.

С оглед на прогнозите за нови интензивни валежи и обявените кодове за опасно време, Оперативният щаб на МВР е взел решение за подсилване екипите на полицията, пожарната и жандармерията в рисковите райони. Продължава и непрекъснатият мониторинг на критичните точки по водосборите на реките в южната част на страната, както и на територията на общините, засегнати от наводненията.

