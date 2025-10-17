петък, октомври 17, 2025
Омбудсманът Велислава Делчева подкрепи вдигането на възрастовата граница за защита на децата от 14 на 16 години

Редактор

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси Анна Александрова, в което подкрепя законопроекта за изменение на Наказателния кодекс, предвиждащ повишаване на възрастовата граница за наказателноправна защита на децата от 14 на 16 години при престъпления, свързани с половата им неприкосновеност.

В становището си омбудсманът посочва, че предложените промени ще осигурят по-добра защита на децата от насилие и сексуална злоупотреба и са в съответствие с международните стандарти и препоръките на Комитета по правата на детето към ООН.

„С тези изменения ще се създаде по-сигурна и защитена среда за децата и ще се укрепи уважението към тяхната личност и достойнство“, отбелязва Велислава Делчева.

Тя подчертава, че сексуалните посегателства срещу деца са едни от най-тежките престъпления и често водят до сериозни последици за психичното и емоционалното здраве на жертвите – като страхови състояния, депресия и посттравматичен стрес.

Според омбудсмана децата между 14 и 16 години са в особено чувствителна възраст, в която все още нямат достатъчна зрялост и опит, за да осъзнаватинформираното съгласие за сексуални действия. Повишаването на възрастовата граница ще бъде важна стъпка за по-ефективна превенция и защита на децата от злоупотреба.

„Тази промяна е важна и необходима, защото показва, че обществото разпознава по-ясно уязвимостта на децата и се ангажира с тяхната защита“, се казва още в становището на омбудсмана Велислава Делчева.

