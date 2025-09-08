Омбудсманът Велислава Делчева и Управителят на НОИ Весела Караиванова дават старт на кампанията „Пенсиите в евро“ в Дупница

На 19 септември 2025 г. омбудсманът Велислава Делчева и управителят на НОИ Весела Караиванова ще открият съвместната кампанията „Пенсиите в евро“ в гр. Дупница.

Инициативата е насочена към възрастните хора, във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., и ще обхване предимно малки населени места в страната. Основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна – от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници.

По време на тези срещи ще се раздават и брошури с образци на евробанкноти и монети, за да могат възрастните хора да се запознаят с новите парични знаци и техните елементи.

От сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става ясно, че процесът по превалутирането поражда тревога в не малко граждани от третата възраст. На всички тези въпроси, експертите на омбудсмана и на НОИ ще отговарят на място.

Гражданите, които имат въпроси по тази, както и по други теми, могат да се запишат предварително, както и да ги зададат директно на място.

Приемната ще започне от 10.00 часа в залата на Община Дупница на адрес: Площад „Свобода“ №1, партерна зала.

Телефони за предварително записване на граждани за приемната: Ренета Николова, община Дупница – 0879 523 492, 0701/59 238.

Както и на телефоните на омбудсмана – 02/ 81 06 955, 0879 596 358.

