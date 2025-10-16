Официално представяне кандидатурата на Мира Райчева-Шекерджиева за съдия в Трибунала на ООН по споровете

На 15 октомври 2025 г. в Министерството на външните работи заместник-министърът на външните работи Николай Павлов официално представи пред дипломатическия корпус в София кандидатурата на Мира Райчева-Шекерджиева за съдия на непълен щат в Трибунала на ООН по споровете (UNDT) за периода 2026-2033 г.

Изборите за позицията ще се проведат на 17 ноември 2025 г. в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В изказването си заместник-министър Павлов подчерта високия професионализъм и богатия опит на съдия Райчева-Шекерджиева, която от 2010 г. е съдия във Върховния административен съд на Република България и притежава 28-годишен опит в съдебната система на нашата страна. Той отбеляза, че кандидатурата й е резултат на силно конкурентен селективен процес, в който са участвали 391 кандидата (181 жени) от 79 държави от 5-те регионални групи на ООН.

Заместник-министър Павлов отправи молба към присъстващите ръководители на посолствата на страните членки на ООН в София и техните представители да подкрепят българската кандидатура, като изтъкна, че професионалните й качества и опит ще допринесат за ефективното функциониране на Трибунала на ООН по споровете, а по този начин и за поддържане на авторитета на Организацията на обединените нации пред нейните служители и страни членки.

Събитието бе уважено от представители на редица посолства на страните членки на ООН, акредитирани в Република България.

Facebook

Twitter



Shares