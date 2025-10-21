Одобрено е изменение на програмите по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Министерският съвет прие Решение, с което одобри изменение на програмите на Република България по Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

С Решение на Министерския съвет № 196 от 11 април 2019 г. Министерството на вътрешните работи е определено за водещо ведомство за разработване на програмите на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.

Одобряването на изменение на програмите по посочения фонд и инструмент на Европейския съюз ще позволи осигуряването на допълнително финансиране в размер на над 152 милиона евро за изпълнение на политиките на национално ниво в областта на граничния контрол и наблюдение и убежището и миграцията.

Facebook

Twitter



Shares