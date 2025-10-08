Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2025г.

Постановлението за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на АЯР за 2025г. обезпечава изпълнението на функциите и компетентностите на административните звена на агенцията, чрез увеличаване на разходите по показател „Персонал“ за сметка на разходите по показател „Издръжка и други текущи разходи“.

