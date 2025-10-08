сряда, октомври 8, 2025
Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2025г.

Постановлението за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на АЯР за 2025г. обезпечава изпълнението на функциите и компетентностите на административните звена на агенцията, чрез увеличаване на разходите по показател „Персонал“ за сметка на разходите по показател „Издръжка и други текущи разходи“.

